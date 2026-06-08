ASSE : Annonce imminente pour le futur coach, date fixée

L’ASSE entre dans une phase décisive de son mercato estival. Alors que le départ de Philippe Montanier semble désormais acquis, les dirigeants stéphanois avancent rapidement sur la nomination de son successeur, dont l’officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours.

‎Mercato ASSE : Un changement de cap déjà engagé pour l’après Montanier ?

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‎En coulisses, le dossier de l’entraîneur est devenu la priorité absolue de la direction stéphanoise, après une fin de saison chaotique. Philippe Montanier, arrivé avec l’ambition de relancer le club, ne devrait pas poursuivre l’aventure après avoir réclamé des garanties restées sans réponse.

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‎Selon les informations relayées par Le Progrès, les dirigeants de Kilmer Sports ont activé depuis plusieurs jours leur réseau afin d’identifier le profil idéal. La piste privilégiée mènerait vers un technicien étranger, signe d’une volonté d’apporter une nouvelle vision au projet sportif.

‎Un favori prend de l’avance

‎Parmi les différents candidats étudiés, un nom se serait progressivement détaché. Si son identité demeure confidentielle, les échanges entre les deux parties auraient déjà commencé et avanceraient dans le bon sens. ‎Cette accélération n’est pas anodine.

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Dans un club en reconstruction, l’entraîneur doit être nommé suffisamment tôt pour préparer le recrutement, définir le projet de jeu et participer aux choix stratégiques de l’effectif.

‎Une annonce attendue avant la fin de semaine

‎Toujours selon Le Progrès, les derniers détails pourraient être finalisés rapidement. L’officialisation du futur coach serait envisagée avant la fin de la semaine prochaine. ‎Cette donnée est importante car elle montre la volonté de l’ASSE d’éviter une longue période d’incertitude.

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