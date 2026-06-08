Mercato Stade Rennais : Haise tient une recrue à 10M€

Le Stade Rennais semble avoir trouvé l’une de ses priorités du mercato pour renforcer son effectif cet été. Alors que Franck Haise prépare un vaste chantier, le dossier Saël Kumbedi avance à grands pas et pourrait rapidement déboucher sur une signature estimée à près de 10 millions d’euros.

‎Mercato Stade Rennais : Rennes passe à l’offensive pour Kumbedi

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‎Après une saison en dessous des attentes, les dirigeants bretons veulent remodeler plusieurs secteurs de jeu. Le couloir droit figure parmi les postes identifiés comme prioritaires afin d’apporter davantage de solidité et de percussion. ‎

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Dans cette optique, Saël Kumbedi apparaît comme une cible particulièrement attractive. Formé à Lyon et considéré comme l’un des jeunes profils prometteurs de sa génération, le défenseur coche de nombreuses cases recherchées par le staff rennais.

‎Une opportunité venue d’Allemagne pour le SRFC

‎Le contexte joue clairement en faveur du Stade Rennais. La situation délicate de Wolfsburg, relégué et contraint d’ajuster ses finances, ouvre la porte à plusieurs départs importants. ‎Les discussions auraient ainsi progressé de manière significative ces derniers jours.

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Une proposition avoisinant les 10 millions d’euros, assortie de bonus, aurait été transmise. Ce montant reste cohérent avec la valeur du joueur sur le marché européen. ‎L’un des éléments les plus importants du dossier réside dans l’adhésion du joueur au projet sportif rennais.

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Séduit par les idées de Franck Haise et par la perspective de jouer la Ligue Europa, Kumbedi aurait donné son accord de principe. ‎Cette donnée pourrait faire la différence dans les négociations finales.