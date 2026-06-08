Mercato FC Nantes : Un taulier du FCN débarque en Ligue 1

‎‎Le FC Nantes voit l’un de ses désormais ex-hommes d’expérience se rapprocher d’un nouveau challenge en Ligue 1. Anthony Lopes, libre après la descente des Canaris, devrait rapidement retrouver les terrains de l’élite sous un autre maillot.

‎Mercato FC Nantes : Angers annonce la signature imminente de Lopes

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‎L’avenir du gardien portugais semble désormais se dessiner du côté d’Angers. Invité de l’émission L’After Foot sur RMC Sport, le président angevin Saïd Chabane a confirmé que l’arrivée de l’ancien capitaine nantais était en très bonne voie. ‎Le dirigeant n’a laissé que peu de place au doute : « Anthony Lopes devrait signer lundi ou mardi prochain si tout va bien », a-t-il confié.

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Une annonce qui rapproche encore davantage le portier de 35 ans du SCO. ‎Au-delà des performances sportives, Angers mise surtout sur le leadership de l’ancien gardien du FC Nantes. Dans un groupe composé de nombreux jeunes joueurs, son vécu au plus haut niveau représente un atout précieux. ‎Saïd Chabane a d’ailleurs expliqué ce choix :

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« Il y avait deux profils, on a opté pour le sien », avant d’ajouter : « On a besoin de quelqu’un comme lui pour apporter cette niaque dans le vestiaire. Il ne sera pas de trop pour encadrer les nombreux jeunes que l’on a ». ‎Pour Angers, l’opération ressemble à un recrutement stratégique. Pour Anthony Lopes, c’est l’opportunité de poursuivre son parcours en Ligue 1 et de démontrer que l’expérience reste une valeur sûre dans le football moderne.