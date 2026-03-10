Mercato PSG : la Premier League veut faire une folie à Paris  

Le PSG est en danger pour sa pépite Bradley Barcola. Des cadors de Premier League sont prêts à mettre 100 M€ sur la table pour le recruter cet été.

Mercato PSG : Bradley Barcola dans le viseur des géants de Premier League

Alors que les discussions pour sa prolongation de contrat stagnent, l’avenir de Bradley Barcola au PSG commence à susciter de vives rumeurs. Les deux camps ont entamé des pourparlers depuis plusieurs semaines mais le deal n’est pas encore scellé. L’ailier de 23 ans, véritable moteur de l’attaque parisienne cette saison, attire désormais l’attention des cadors anglais.

Selon les informations de Fichajes, Manchester United aurait placé l’international tricolore (18 sélections, 3 buts) en haut de sa liste de recrues potentielles. Les Red Devils seraient séduits par le profil percutant du natif de Lyon. Toutefois, le Paris Saint-Germain ne bradera pas son joyau : une clause de départ fixée à 100 millions d’euros est évoquée pour refroidir les ardeurs britanniques.

Mais les géants anglais sont prêts à casser leur tirelire pour chiper ce buteur au PSG. Outre Man United, Liverpool surveille également la situation de près. Avec un bilan solide de 10 buts et 6 passes décisives en 36 matchs cette saison, Barcola montre qu’il a la force dans les jambes et peut évoluer en Premier League.

