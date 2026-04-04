Mercato OM : C’est fait, un attaquant attendu à Marseille cet été  

Un indésirable de l’OM va revenir au bercail lors du prochain mercato estival. La décision est prise.

Mercato OM : Neal Maupay de retour à Marseille ?

Neal Maupay voulait renaître. L’attaquant indésirable de l’OM a rejoint Séville cet hiver pour fuir le calvaire sur la Canebière. Ce transfert visait un divorce définitif. Mais après des débuts fulgurants, l’horizon espagnol de l’attaquant français s’assombrit déjà.

À Marseille, sa situation était devenue intenable. Écarté des plans du coach et de la direction un an après son arrivée, le joueur de 29 ans a rejoint la réserve en novembre. Malgré un bref retour dans le groupe pro fin 2025, son bilan restait dérisoire : 90 minutes de jeu seulement et un but. Le mercato hivernal est apparu comme une bouée de sauvetage nécessaire. Séville l’a accueilli.

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Le 2 février, ses débuts andalous semblaient prometteurs contre Majorque. Titularisé d’emblée, il a trouvé le chemin des filets malgré la lourde défaite de son équipe (4-1). Il a ensuite enchaîné les titularisations contre Gérone, Alavés et Getafe, accumulant du temps de jeu et de l’espoir. Puis, le ressort s’est cassé.

Une blessure à la hanche l’a éloigné des terrains, lui faisant manquer des rendez-vous comme le derby contre le Betis. Depuis son retour, ses statistiques stagnent : un seul but en six rencontres. Pour la presse espagnole, ce rendement est insuffisant. Le journal Estadio Deportivo note d’ailleurs son changement de statut : jadis intouchable, il doit désormais convaincre ses dirigeants.

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Le quotidien sportif AS se montre encore plus catégorique sur son avenir. Pour eux, le sort de Maupay est scellé car le club de Nervión traverse une crise financière profonde. Séville a consenti un effort immense pour obtenir son prêt, mais lever l’option d’achat de 5 millions d’euros semble désormais inenvisageable. Sauf retournement de situation, le transfert définitif est exclu. Un retour à Marseille en juin prochain est décidé.