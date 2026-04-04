Mercato: Le PSG écoeure l’OM pour une star de Premier League

En quête d’un attaquant polyvalent pour la saison prochaine, le PSG pourrait gâcher les plans de l’OM pour une star de Premier League, lors du mercato estival à venir.

Mercato : Le PSG met son nez dans un dossier de l’OM

Après un hiver mouvementé, l’Olympique de Marseille reste en lice pour atteindre son objectif de terminer dans le top 3 en Ligue 1 cette saison, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. La direction marseillaise doit également anticiper l’été et le mercato afin de relancer un nouveau cycle. Dans cette optique, l’OM garderait un œil sur la situation de Gabriel Martinelli du côté d’Arsenal.

Lisez aussi : Mercato OM : Gabriel Martinelli cet été ? La réponse tombe !

À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 24 ans n’aurait pas l’intention de prolonger son bail à Londres, où il n’est plus vu comme un titulaire par son entraîneur Mikel Arteta. Sur le départ donc, l’international brésilien suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille et l’Atletico Madrid, qui serait à ce jour le plus avancé sur le dossier.

À voir

Stade Rennais : Esteban Lepaul évoque un transfert en Liga !

« Martinelli suscite un vif intérêt à travers le continent, le RB Leipzig et Marseille semblant également suivre de près sa situation », rapporte la publication britannique. Déjà confronté à la grosse concurrence de l’Atlético Madrid, l’OM va désormais devoir se battre aussi avec le PSG pour Gabriel Martinelli.

Le Paris SG s’est renseigné pour Gabriel Martinelli

Avec les nombreux pépins physiques enregistrés cette saison, le PSG devrait bien bouger cet été pour s’offrir un attaquant de classe mondiale. Alors que le nom de Julian Alvarez de l’Atlético Madrid revient depuis plusieurs semaines comme la priorité numéro 1, Luis Campos aurait ouvert un autre front en Premier League avec Gabriel Martinelli.

Lisez aussi : Arsenal – PSG : Gabriel Martinelli répond cash à Vitinha !

En effet, selon les informations de Média Foot, le conseiller sportif du club de la capitale récemment prit « les renseignements nécessaires pour connaître à la fois la position du joueur, mais également les conditions d’un potentiel transfert cet été. »

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Un buteur se dirige vers l’Espagne

À voir

ASSE : Un club de Ligue 2 fait une annonce folle sur Stassin

‎PSG : Dembélé met le feu à Liverpool avant le choc

Après sept ans passés à Arsenal, l’enfant de Guarulhos veut achever son aventure avec un titre en Premier League, notamment, avant d’envisager un nouveau chapitre dans un autre club dès cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Gabriel Martinelli est évalué à 45 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant largement dans les cordes du Paris Saint-Germain.