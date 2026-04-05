Mercato : L’OM prêt à brader son meilleur joueur cet été ?

Outre la restructuration au niveau de la direction, l’OM pourrait également vivre un chamboulement de son effectif lors du prochain mercato estival. Un transfert au rabais serait dans les tuyaux.

Mercato OM : Un cadre de Marseille vers l’Italie ?

L’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg à l’OM semble plus incertain que jamais à l’approche du mercato estival. Arrivé avec l’étiquette d’un cadre expérimenté, le milieu de terrain danois pourrait déjà tourner la page olympienne après une seule saison dans la cité phocéenne.

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Une hypothèse qui prend de l’ampleur ces derniers jours, notamment en raison de l’intérêt persistant de plusieurs grands clubs italiens. D’après les informations du Corriere dello Sport, Pierre-Emile Hojbjerg serait toujours dans les plans de la Juventus Turin, déjà intéressée l’été dernier puis lors du mercato hivernal.

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À l’époque, le joueur de 30 ans avait fait le choix de s’inscrire dans la durée avec l’OM, privilégiant la stabilité et un rôle central dans le projet marseillais. Mais la donne pourrait évoluer dans les prochaines semaines. Surtout que l’Olympique de Marseille pourrait finalement le laisser partir contre un prix totalement dérisoire.

Seulement 12M€ pour Pierre-Emile Hojbjerg ?

En effet, la concurrence italienne s’intensifie puisque l’AS Rome et l’Inter Milan surveilleraient aussi la situation de l’international danois. Trois clubs historiques de Serie A prêts à saisir une opportunité sur le marché, dans un contexte où l’expérience et le profil tactique de Pierre-Emile Hojbjerg séduisent toujours autant.

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Sa capacité à récupérer des ballons, organiser le jeu et encadrer un vestiaire en fait une cible crédible pour des équipes en quête de leadership. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur de Tottenham dispose théoriquement d’une certaine sécurité. Pourtant, la position du club marseillais aurait évolué. Longtemps fermé à un départ, l’OM serait désormais plus ouvert à une négociation.

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Toujours d’après le journal transalpin, une offre avoisinant les 12 millions d’euros pourrait suffire pour convaincre Frank McCourt et les siens, alors que des montants bien supérieurs, notamment 60 millions d’euros, étaient évoqués il y a encore quelques mois.