AS Monaco – OM : Pocognoli et Beye opèrent des choix forts !

À quelques heures de leur confrontation en clôture de la 28e journée de Ligue 1, l’AS Monaco et l’OM ont dévoilé les groupes retenus par Sébastien Pocognoli et Habib Beye. Les deux entraîneurs ont opéré des choix forts dans leurs options.

AS Monaco : Paul Pogba dans le groupe contre l’OM

Ce dimanche soir, l’AS Monaco accueille l’Olympique de Marseille, dans un choc en fermeture de rideau de la 28e journée de Ligue 1. Pour cette affiche face aux Marseillais, l’entraîneur monégasque, Sébastien Pocognoli, a retenu un groupe de vingt-deux joueurs. Comme annoncé par le technicien belge, Paul Pogba est de retour.

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Quatre mois plus tard, à la suite de l’ultime entraînement ce dimanche, au centre de performance de La Turbie, Pocognoli a pris la décision de retenir le milieu de terrain de 33 ans pour affronter l’OM au Stade Louis-II, ce soir à partir de 20h45.

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Pour le Champion du Monde, qui s’était blessé le 13 décembre dernier à la veille du match aller à Marseille, il s’agit d’un retour à la compétition qu’il n’a plus connue depuis le 9 décembre et le match de Ligue des Champions contre Galatasaray, où il était resté sur le banc des remplaçants. Sa dernière apparition sur le terrain avec l’AS Monaco remonte au 5 décembre dernier lors d’une défaite à Brest (0-1) pour la 15e journée du championnat.

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Il avait alors disputé les 21 dernières minutes de la partie sans pouvoir influer sur le score. Durant la trêve internationale, Paul Pogba a rejoué 25 minutes et marqué au cours d’un match amical contre l’équipe U23 de Brentford (1-2), le 26 mars dernier. En revanche, Caio Henrique, Vanderson et Kassoum Ouattara sont toujours en soins.

Balerdi de retour dans le groupe de l’OM

Pour stopper les attaquants de l’AS Monaco, notamment Folarin Balogun, Maghnes Akliouche, Mika Biereth ou encore Aleksandr Golovin, l’OM comptera notamment sur le retour à la compétition de Leonardo Balerdi.

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Forfait pendant la trêve internationale avec sa sélection « par précaution », selon son entraîneur Habib Beye, le défenseur central argentin n’avait pas eu la chance de jouer contre la Mauritanie. Présent dans le groupe, Balerdi se déplacera bel et bien dans la principauté avec le reste de l’effectif marseillais dans lequel ne figure pas Mason Greenwood, blessé et suspendu.

Le groupe de l’AS Monaco

Gardiens : Hradecky, Köhn, Lienard

Défenseurs : Dier, Faes, Kehrer, Mawissa, Teze

Milieux : Akliouche, Bamba, Cabral, Camara, Coulibaly, Diatta, Golovin, Idumbo, Pogba, Zakaria

Attaquants : Adingra, Balogun, Biereth, Fati.

Le groupe de l’OM pour affronter Monaco

Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot

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Défenseurs : Balerdi, Egan-Riley, Emerson, Medina, Pavard, Weah

Milieux : Abdelli, Höjbjerg, Nadir, Nnadi, Timber, Vermereen

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Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Lago, Nwaneri, Paixao, Traoré.