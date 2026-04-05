PSG : Avant le choc, Désiré Doué prévient déjà Liverpool !

À trois jours du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Liverpool, l’attaquant du PSG, Désiré Doué, a lancé un message fort pour cette compétition. Le Champion d’Europe en titre entend bien conserver sa couronne.

Désiré Doué : « Gagner la Ligue des champions une nouvelle fois » avec le PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance du Stade Rennais pour 50 millions d’euros, Désiré Doué a eu un temps d’adaptation avant d’exploser sur le terrain durant l’année 2025 historique du club de la capitale. Déjà entré dans l’histoire avec la première victoire en Ligue des Champions, le Golden Boy 2025 n’est pas rassasié et rêve d’un nouveau sacre continental avec le PSG. Avant le quart de finale aller contre Liverpool, le milieu offensif de 20 ans a confié au micro de Téléfoot toute sa détermination à battre les Reds pour continuer dans cette compétition.

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« On sait qu’on peut gagner la Ligue des champions une nouvelle fois. On a envie d’écrire l’histoire une fois de plus. On a faim, on a faim, et on va le montrer », a déclaré Désiré Doué, conscient que la partie ne sera pas facile face aux Reds.

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« Liverpool, un grand souvenir pour moi ? C’était magnifique. Mais après, on sait que tout sera différent. Notre objectif, bien sûr, c’est d’aller en demi-finale. On sait de quoi on est capable. On sait que même dans les situations les plus compliquées, on peut renverser un match. Donc, on est confiant. On a vraiment envie, et on sait que l’on peut le faire, de gagner encore une fois cette Ligue des champions. Le Paris SG aussi fort cette saison que la saison dernière ? Oui. On a faim et on a envie d’aller écrire l’histoire une nouvelle fois », a expliqué le protégé de Luis Enrique.

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Humiliée par Manchester City (0-4) en FA Cup, samedi après-midi, l’équipe d’Arne Slot arrive fragilisée avant d’affronter le Paris SG. Un contexte tendu que le technicien néerlandais n’a pas cherché à masquer. Le coach des Reds attend une réaction immédiate de ses joueurs. « On doit réagir face à cette défaite », a-t-il martelé, conscient que ce rendez-vous européen représente une opportunité de relancer une saison jugée décevante.

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Le successeur de Jürgen Klopp entretient malgré tout un élément positif : les 35 premières minutes face à City, durant lesquelles Mohamed Salah et ses coéquipiers ont su rivaliser face aux hommes de Pep Guardiola. Mais il pointe surtout les énormes lacunes défensives aperçues ensuite. « Si on défend comme ça, on aura de gros problèmes », prévient Arne Slot.