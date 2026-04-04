PSG : Luis Enrique lâche un cinglant aveu avant Liverpool !

Après la victoire de ses hommes face à Toulouse (3-1), vendredi soir, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a lâché un cinglant aveu sur le traitement infligé à l’un de ses attaquants cette saison.

PSG : Luis Enrique reconnait une injustice avec un attaquant

À cinq jours de la réception de Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a fait le plein de confiance et consolider sa place de leader de son championnat en s’imposant face à Toulouse (3-1), en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Si le Paris SG a pu compter sur son Ballon d’Or Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, les supporters ont également pu applaudir un Gonçalo Ramos aussi précieux lorsqu’il sort du banc des remplaçants.

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Entré en jeu à la 87e minute de jeu, l’attaquant espagnol a assuré la victoire des Rouge et Bleu en marquant le troisième but dans les arrêts de jeu, précisément cinq minutes après avoir remplacé Désiré Doué. Après la rencontre, Luis Enrique est revenu sur la situation de son avant-centre de 24 ans, victime d’injustice au sein de l’effectif parisien, selon l’entraîneur espagnol.

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« Aujourd’hui, Gonçalo Ramos a joué cinq minutes et il marque. Il lutte tout le temps. C’est incroyable. C’est injuste ce que je fais avec lui, mais il montre que je me rate. Je dois le faire jouer plus, c’est clair », a notamment reconnu l’ancien coach du Barça au micro de Ligue 1+.

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Malgré un temps de jeu réduit, Gonçalo Ramos prouve qu’il est un buteur redoutable. Le compatriote de Cristiano Ronaldo a déjà inscrit 12 buts et donné 2 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, dont une grande partie en sortie de banc, en 1400 minutes de jeu étalées sur 39 rencontres.

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