INFO PSG : Luis Enrique éteint une polémique avant Liverpool

Si le PSG s’est imposé face à Toulouse vendredi soir, Matvey Safonov ne s’est pas montré vraiment rassurant dans les buts, à quelques jours d’un choc de Ligue des Champions contre Liverpool. Suffisant pour remettre en cause la hiérarchie à ce poste ? Luis Enrique s’est prononcé sur le sujet.

PSG : Safonov remplacé par Chevalier après Toulouse ?

Cinq jours avant son quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Liverpool au Parc des Princes, le PSG a consolidé sa place de leader du championnat en dominant le Toulouse FC (3-1), vendredi soir, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Une victoire quelque peu atténuée par la boulette de Matvey Safonov sur l’unique but des Toulousains.

Au-delà de cette bourde, le gardien de but parisien a commis d’autres erreurs, au total trois, même si cela n’a pas été préjudiciable à son équipe. Mais à quelques jours de la réception des Reds de Liverpool pour un choc de Ligue des Champions, la prestation de l’international russe ne rassure pas vraiment les supporters du club de la capitale.

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Matvey Safonov étant installé depuis plusieurs mois dans les cages du PSG en lieu et place de Lucas Chevalier. Certains observateurs se demandent même déjà si ce non-match de Safonov pourrait remettre en cause la hiérarchie face à Liverpool ? Face à la polémique naissante, Luis Enrique est sorti du silence.

Luis Enrique rassure Matvey Safonov

Matvey Safonov n’a rien à craindre après ses erreurs de vendredi soir contre les hommes de Carles Martínez Novell. Après le match, le portier de 26 ans a reçu le soutien de son entraîneur, Luis Enrique, qui refuse de l’accabler.

« Ce que nous devons faire, c’est toujours aider les joueurs. Mais c’est normal, ce n’est pas un problème. Un gardien, c’est comme un défenseur, comme un milieu, comme un attaquant. Il y a des actions que tu peux rater, parce que c’est normal dans le football », a réagi le technicien espagnol du Paris SG en zone mixte.

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Sans surprise, Matvey Safonov devrait donc garder sa place pour le quart de finale aller de Ligue des Champions contre Liverpool mercredi soir au Parc des Princes.