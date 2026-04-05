Mercato : L’OM largue Bouhafsi et tient le président parfait

Annoncé très proche de l’OM, Mohamed Bouhafsi ne serait finalement pas retenu pour le poste de président. Frank McCourt, le propriétaire du club olympien, aurait déjà tranché pour la succession de Pablo Longoria.

Mercato : L’OM cherche son nouveau président

Récemment, l’OM a amorcé un nouveau virage en se séparant de Pablo Longoria. Depuis, Frank McCourt a activé plusieurs pistes pour remplacer le dirigeant espagnol à la présidence de l’Olympique de Marseille. De nombreux noms sont alors sortis dans la presse récemment.

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Cependant, le quotidien L’Équipe assure que les noms évoqués, à savoir Mohamed Bouhafsi, Richard Teyssier, Nicolas de Tavernost, Pauline Gamerre, Cyril Linette ou encore Guillaume Cerutti, ne devraient vraisemblablement pas perdre le relais de Pablo Longoria à la tête du club marseillais.

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Frank McCourt, qui a expliqué vouloir un président avec de l’expérience, et qui connaît parfaitement le contexte de l’OM, poursuit donc ses recherches pour mettre la main sur celui qui sera capable de réconcilier l’Olympique de Marseille avec ses supporters. Aux dernières nouvelles, l’homme d’affaires américain aurait trouvé l’oiseau rare.

Le nom du futur président de l’OM gardé secret

Dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche il y a une semaine, Frank McCourt a annoncé vouloir nommer le nouveau président de l’OM avant la fin de la saison. Après le départ de Pablo Longoria, c’est Alban Juster qui assure l’intérim, mais l’actionnaire américain veut trouver rapidement un dirigeant capable de faire passer un cap au club de la Canebière.

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Et ce dimanche, Mickael Caron et Solen Cherrier, deux journalistes de l’hebdo La Tribune Dimanche, indiquent en choeur que Franck McCourt, assisté par un cabinet de recrutement, aurait déjà fait son choix concernant le futur président de l’OM.

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Mercato OM : McCourt livre un indice pour le futur président

« Depuis que le propriétaire américain a croqué le portrait de celui ou celle qui prendra le relais de l’intérimaire Alban Juster, des noms circulent, mais il est probable que l’élu(e), qui a déjà été identifié(e), n’ait pas encore été cité(e) », indiquent les deux journalistes. Reste à connaître désormais l’identité de l’heureux élu.