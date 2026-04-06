‎OM : Catastrophe totale à Marseille, Beye sonne l’alarme !

L’OM traverse une zone de turbulences rarement vue depuis vingt ans, et Habib Beye, malgré son calme affiché, voit le sol se dérober sous ses pieds. Entre déclarations contestées, jeu en panne et concurrence féroce, la maison marseillaise avance sur un fil et la tension grimpe à chaque sortie médiatique.

‎‎Un OM à la dérive, Beye dans la tourmente

‎La défaite à Lille avait laissé une odeur d’inachevé. Celle concédée à Monaco (2-1) a ouvert la porte à une véritable crise. Deux revers consécutifs face à des concurrents directs, un 0/6 qui pèse lourd dans la course à la Ligue des champions, et surtout un entraîneur désormais au centre du cyclone. Habib Beye, arrivé avec une ambition revendiquée, découvre la face la plus impitoyable de Marseille.

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‎La veille du match, il avait pourtant tenu un discours très ferme sur sa légitimité : « Je suis convaincu d’être là l’année prochaine… Ce que j’ai, je le mérite », affirmait-il. Un propos qui a immédiatement fait réagir une partie du public, jugeant la sortie maladroite à un moment où les résultats patinent.

‎Un discours qui ne passe plus

‎Rebelote le jour du match. Beye insiste : « On me rappelle toujours qu’il faut prouver… alors on va le faire ce soir. J’aime le challenge. » Mais la réalité du terrain a balayé les intentions. Balogun a puni une défense trop friable, et malgré un sursaut d’Amine Gouiri, l’OM a couru après un ballon qui lui échappait sans cesse.

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‎Cette troisième défaite en sept matchs est lourde de sens. Il faut remonter à 2005, sous Jean Fernandez, pour retrouver un démarrage aussi poussif. À Marseille, l’histoire ne pardonne jamais ce genre de statistiques.

‎Contenu rassurant, résultats inquiétants

‎Après la rencontre, Beye s’est montré étonnamment optimiste, malgré une atmosphère pesante dans les travées. « On avait les opportunités… On fait un match de qualité dans le contenu », a-t-il déclaré sur Ligue 1+. Le coach pointe un manque de réussite, un « deuxième but offert » et une frustration palpable.

‎Le problème, c’est que ce discours se heurte à la réalité : Marseille ne gagne plus les matchs qui comptent, ne pèse plus à l’extérieur et peine à assumer sa stature dans les moments clés. Le contenu existe, certes. Mais le club n’est pas un club où « contenu » suffit. Ce club vit de résultats, d’élan, d’émotions.

‎La bataille pour le podium relancée

‎La situation comptable n’est pas catastrophique mais devient dangereuse. L’OM, passé quatrième, voit Lille devant et Monaco à hauteur. Derrière, Lyon n’est plus qu’à un point, Rennes à deux. Le couloir vers le podium n’a jamais été aussi étroit. ‎Beye, cependant, refuse la panique : « On était quatrièmes quand on est arrivés, chasseurs. On repasse quatrièmes, il va falloir chasser. » Le coach veut croire à la réaction, à cette capacité à apprivoiser la pression d’un club où chaque semaine ressemble à une finale.

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‎Vendredi, Metz arrive au Vélodrome dans une ambiance à haut voltage. L’Olympique de Marseille devra se « relancer absolument », dixit Beye. On ne peut pas mieux résumer la situation : soit Marseille redresse la tête, soit la crise deviendra un incendie. ‎Et si l’OM chasse encore le podium, il serait temps de rappeler qu’un chasseur n’avance jamais les mains vides.