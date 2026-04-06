Mercato OM : Benatia dégote un phénomène marocain

L’OM défie l’AC Milan. Cet été, les deux clubs s’affronteront pour un international marocain qui domine actuellement le championnat néerlandais.

Mercato : Rude bataille entre l’OM et l’AC Milan pour une pépite du PSV

Ismaël Saibari, milieu offensif du PSV Eindhoven, sera l’un des joueurs suivis lors du prochain mercato. Bien que les rumeurs l’envoient vers l’Italie à l’AC Milan, la direction de l’OM compte bien courtiser le joueur pour doubler les Rossoneri.

Le joueur de 25 ans figure sur les tablettes du club de Serie A depuis plusieurs mois. Mais selon La Gazzetta dello Sport, l’intérêt phocéen est désormais concret et une offre pourrait être transmise dès l’ouverture du marché estival.

Lire aussi : ‎OM : Facundo Medina craque après le revers à Monaco

À voir

Mercato FC Nantes : 10 départs programmés à Nantes

Ancien espoir formé à Genk, Saibari possède une valeur marchande estimée entre 35 et 40 millions d’euros. Mais son entraîneur Peter Bosz se montre bien plus gourmand. Pour le technicien du PSV, le talent de son protégé justifierait un transfert dépassant les 60 millions d’euros.

Sacré champion d’Eredivisie avec le PSV ce dimanche, Saibari s’est imposé comme le moteur de son équipe. Sa capacité d’élimination impressionne. Il crée des occasions de but avec une facilité déconcertante grâce à ses dribbles percutants.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Un joueur poussé vers la sortie après la défaite

Mercato OM : Après Monaco, Habib Beye sur le départ ?

À voir

PSG Mercato : Vinicius fait une annonce forte sur son avenir

Né en Espagne, le milieu créatif est devenu le meilleur buteur de son club avec 14 réalisations cette saison. Dans tout le championnat, seul le Japonais Ayase Ueda (Feyenoord) fait mieux que lui devant le but. Lié au club d’Eindhoven jusqu’en 2029, le Marocain dispose d’un contrat longue durée qui permettra au PSV de viser le jackpot pour les négociations à venir. Marseille pourrait bientôt passer à l’attaque.