PSG Mercato : Vinicius fait une annonce forte sur son avenir

Annoncé dans les plans du PSG pour le prochain estival, la star brésilienne Vinicius Junior a fait une annonce fracassante sur son avenir avec le Real Madrid.

Mercato PSG : Contacts établis avec Vinicius Junior

Il y a quelques jours, la presse étrangère a annoncé un regain d’intérêt du Paris Saint-Germain pour Vinicius Junior. En discussions depuis plusieurs mois pour une prolongation, l’attaquant de 25 ans ne parvient pas à trouver un accord avec sa direction. Face aux exigences salariales XXL de l’international brésilien, Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes n’excluraient plus un transfert dès cet été afin d’éviter un départ libre en 2027.

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Pour renouveler son engagement, Vinicius Junior réclamerait d’être aligné sur le même salaire que Kylian Mbappé. Une demande excessive que le club espagnol ne compte pas satisfaire. Le président des Merengues aurait déjà signifié aux représentants du joueur qu’il n’augmentera pas la proposition qui lui a été faite.

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Si Vinicius Junior ne signe pas ce nouveau contrat rapidement, il sera vendu cet été contre un gros chèque. Selon le site Transferfeed, le PSG observe la situation et serait prêt à faire une offre pour recruter le compatriote de Marquinhos en cas de départ. Une tendance démentie par le principal concerné.

Vinicius Jr : « Le moment venu, je prolongerai »

Présent en conférence de presse avant le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, mardi soir au Santiago Bernabeu, l’ailier du Real Madrid, Vinicius Junior a fait le point sur son avenir. Alors que plusieurs rumeurs l’envoient au Paris SG, à Manchester United, au Qatar ou encore en Arabie Saoudite, l’ancien prodige de Flamengo assure qu’il va prolonger avec le Real Madrid au moment opportun.

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« Le moment venu, je prolongerai. Je veux rester ici encore très longtemps. Le Real Madrid est le club de mes rêves. J’ai encore une année restante sur mon contrat, mais je suis très calme. J’ai la confiance du président Florentino Pérez », a déclaré Vinicius Junior devant les journalistes.