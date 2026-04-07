Mercato PSG :  Accord bouclé pour l’arrivée du phénomène Erick Belé ?

Le PSG s’intéresse de près à Erick Belé. Pour le prochain mercato d’été, les dirigeants parisiens ciblent ce jeune talent brésilien.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Erick Belé

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos active ses réseaux au Brésil en vue du prochain mercato estival. D’après ESPN, le club de la capitale a désormais jeté son dévolu sur Erick Belé, jeune crack auriverde.

À 19 ans, Belé s’impose chez les professionnels de Palmeiras. Ce milieu offensif, technique et créatif, brille cette saison avec un bilan de 4 buts et 2 passes décisives en 10 matchs. Ces statistiques XXL attirent les recruteurs européens. Il est sous contrat jusqu’en décembre 2028.

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Le PSG n’est pas seul. Une concurrence sérieuse marque ce dossier, car Liverpool et Parme suivent aussi l’évolution du prodige. Bien que ces trois clubs possèdent des profils différents, ils partagent une ambition commune : parier sur des talents capables d’exploser au plus haut niveau mondial. Depuis quelques années, le club parisien change de cap. Il privilégie désormais le développement de jeunes joueurs plutôt que les stars confirmées. L’international U20 brésilien entre dans ce projet.

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Par son profil technique et sa marge de progression, il devient une cible idéale pour renforcer l’effectif à long terme. Le Paris SG est chaud pour boucler l’opération cet été, mais aucun accord n’est conclu. Palmeiras ne compte pas céder facilement son joyau. Cependant, le marché estival pourrait accélérer les négociations. Tout dépendra de l’arrivée, ou non, d’une offre financièrement irrésistible.