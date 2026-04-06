PSG – Liverpool : Une bonne et une mauvaise nouvelle tombent

À deux jours de son choc face à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a reçu une bonne et une mauvaise nouvelle. Explications.

Un retour au PSG pour affronter Liverpool

Le PSG affronte Liverpool au Parc des Princes mercredi soir, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. L’équipe de Luis Enrique part avec les faveurs des pronostics face à des Reds en manque de confiance après leur déroute du weekend contre Manchester City (0-4) en FA Cup. Et pour cette rencontre, l’entraîneur du PSG pourrait compter sur un retour dans son effectif.

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Senny Mayulu, milieu offensif de 19 ans, avait dû sortir sur blessure lors du match contre l’OGC Nice avant la trêve internationale. Absent contre Toulouse lors de la reprise, l’international espoir français devrait être prêt pour le choc contre les hommes d’Arne Slot, selon les renseignements obtenus par l’Insider Djamel.

« Senny Mayulu a été préservé face à Toulouse, mais le titi parisien est bien disponible pour affronter Liverpool », écrit l’Insider sur sa page Twitter. Décisif dans les grands rendez-vous européens, Mayulu pourrait donc être dans le groupe du Paris SG pour la réception des Reds. Mais le Champion d’Europe en titre devrait se méfier durant ce match.

Le Paris SG face à un arbitre qui inquiète

Mercredi à 21h, le Paris Saint-Germain retrouvera la Ligue des Champions au Parc des Princes pour affronter Liverpool en quart de finale aller. L’UEFA a officialisé ce lundi l’arbitre chargé de diriger cette rencontre très attendue : José Maria Sanchez. Un visage qui n’évoque pas de bons souvenirs pour le football français, comme le rappelle RMC.

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Depuis ses débuts en Ligue des champions, l’Espagnol de 42 ans a dirigé six rencontres impliquant des clubs de Ligue 1. Et seule une formation française, le Stade brestois, a décroché la victoire face au PSV Eindhoven lors d’un match de phase de groupes (1-0, décembre 2024). Sous la direction de Sanchez, les clubs français ont souvent connu des résultats compliqués, notamment à domicile.

L’OM s’est incliné contre Francfort (0-1, septembre 2022) et l’Atalanta Bergame (0-1, novembre 2025). Lille a dû se contenter d’un nul à Dortmund (1-1, mars 2025). Monaco a été tenu en échec par la Juventus (0-0, janvier dernier), tandis que le PSG s’est incliné de justesse contre Aston Villa (2-3, avril 2025), malgré sa qualification pour les demi-finales. Un an après la soirée mouvementée à Birmingham, où le Paris Saint-Germain avait été surpris malgré un départ rapide, les Parisiens retrouveront Sanchez.

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Ce sera la deuxième fois que l’homme en noir officie lors d’un match du PSG et la troisième fois qu’il arbitre Liverpool en compétition européenne. Les Reds ont remporté leurs deux premières rencontres avec lui : contre le Sparta Prague en 8e de finale aller de Ligue Europa (5-1, mars 2024) et face à l’Ajax (3-0, octobre 2022).

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