Mercato : l’OL et l’OM préparent un deal incroyable  

Angel Gomes sera de retour à l’OM cet été, mais il ne trouvera pas de place au sein de l’effectif du club phocéen. Lyon envisage de sauver le milieu de terrain anglais.

Mercato OM : Lyon suit de près la situation d’Angel Gomes

Wolverhampton va renvoyer Angel Gomes à Marseille. Arrivé librement à l’OM l’été dernier, l’ancien Lillois n’a pas convaincu Roberto De Zerbi. Le technicien italien, déçu par son déchet technique et son rendement global, l’avait rapidement écarté du groupe.

Prêté dans la foulée à Wolverhampton pour tenter de se relancer, l’Anglais ne montre pas son potentiel, perdant même sa place de titulaire au fil des semaines. En Angleterre, la presse est catégorique : les Wolves ne le conserveront pas.

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Marseille doit dégraisser. Le club phocéen récupérera cet été un joueur au salaire imposant, mais dont il ne veut plus. La direction espère une vente rapide afin de toucher un joli chèque. Ce départ s’inscrit dans une restructuration profonde de l’effectif olympien, où les mouvements s’annoncent massifs.

L’OL pourrait sauter sur l’occasion. Si Paulo Fonseca reste sur le banc lyonnais, il pourrait faire d’Angel Gomes une priorité de recrutement. L’entraîneur portugais admire le profil de l’Anglais, dont il avait fait son homme de base lors de son passage à Lille. Fonseca reste persuadé que le talent du joueur est intact malgré quelques mois de doutes.

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Toutefois, l’aspect financier pose problème. Lyon, dont les moyens sont limités, devra boucler plusieurs départs avant d’investir. Surtout, les émoluments de Gomes représentent un obstacle de taille pour les finances rhodaniennes. Une baisse de ses prétentions salariales sera donc indispensable pour que les deux parties s’entendent.