PSG : Liverpool dévoile son commando avec un renfort XXL !

Arrivé à Paris ce lundi en début de soirée, Liverpool FC a dévoilé le groupe convoqué par Arne Slot pour affronter le PSG ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le manager des Reds va pouvoir compter sur un renfort de taille en attaque.

PSG : Le groupe de Liverpool avec Hugo Ekitiké et Alexander Isak

Ce mercredi, le PSG et Liverpool se retrouvent de nouveau en Ligue des Champions. Déjà opposés la saison dernière, les deux clubs se retrouvent pour une nouvelle double-confrontation que les hommes de Luis Enrique espèrent à remporter. À la veille de ce choc tant attendu, le club anglais a dévoilé son groupe de joueurs qui a pris l’avion en direction de la capitale française.

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Absent depuis décembre en raison d’une fracture d’un péroné, Alexander Isak fait partie du groupe d’Arne Slot pour le match contre le Paris Saint-Germain, mercredi à 21 heures en quarts de finale aller de Ligue des Champions. Opéré le 22 décembre dernier d’une blessure à la cheville comprenant une fracture du péroné, le buteur suédois de 26 ans recruté contre 145 millions d’euros l’été dernier s’est entraîné ce mardi avec le reste de ses coéquipiers et fait partie des 21 joueurs convoqués pour le déplacement au Parc des Princes, même s’il ne devrait pas être titulaire.

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Pour le reste, pas de surprise, le gardien brésilien Alisson Becker est bien forfait, comme les blessés de longue date que sont Conor Bradley, Stefan Bajcetic, Wataru Endo ou encore Giovanni Leoni. Liverpool s’est entraîné ce mardi avant de s’envoler pour Paris dans l’après-midi. Recruté l’été passé pour 95 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitiké, de retour à Paris avec le maillot de Liverpool, est également du voyage. Tout comme Mohamed Salah, Ibrahima Konaté et Virgil Van Dijk.

Le groupe de Liverpool face au PSG :

Gardiens : Mamardashvili, Woodman, Misciur

Défenseurs : Van Dijk, Konaté, Gomez, Kerkez, Frimpong, Robertson

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Milieux : Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Jones, Nyoni

Attaquants : Salah, Wirtz, Ekitike, Isak, Gakpo, Chiesa, Ngumoha.