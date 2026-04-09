OM : Accord signé, McCourt nomme le nouveau président !

Le suspense autour du nouveau président de l’OM prend fin. Frank McCourt a choisi un profil expérimenté pour succéder à Pablo Longoria. Il est question de de Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange.

OM : Frank McCourt porte son choix sur Stéphane Richard

Frank McCourt a accéléré le processus de succession à l’Olympique de Marseille. Son objectif était de trouver un dirigeant chevronné afin de combler le départ de Pablo Longoria. Celui-ci devait être doté d’une profonde connaissance de l’écosystème marseillais.

C’est dans cette perspective que diverses pistes ont circulé à l’OM, dont celles menant à Pauline Gamerre, Nicolas de Tavernost ou encore Mohamed Bouhafsi. Mais le choix de Frank McCourt et ses collaborateurs se serait définitivement arrêté sur Stéphane Richard.

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L’ancien PDG du groupe Orange n’est pas un inconnu dans la cité phocéenne. Outre sa carrière à la tête du géant des télécoms, Stéphane Richard entretient des liens historiques avec la ville. Il a été directeur de cabinet à la mairie de Marseille dans les années 1990. L’homme de 64 ans est même membre du conseil de surveillance du Grand Port Maritime.

Une officialisation attendue ce vendredi

Stéphane Richard dispose d’un réseau local et institutionnel précieux aux yeux du propriétaire de l’OM. L’accord entre les deux parties étant scellé, une officialisation est désormais attendue. Frank McCourt sera d’ailleurs présent ce vendredi à Marseille pour une conférence de presse déterminante.

🚨🚨 Stéphane Richard, ancien PDG d'Orange, sera le futur président de l’OM !#TeamOM



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Il devrait sans doute confirme la nomination de Stéphane Richard à la tête de l’OM. Ce dernier prendra ensuite ses fonctions dans les semaines à venir. Il aura la lourde tâche de stabiliser le club et incarner le nouveau cycle voulu par McCourt.