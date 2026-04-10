Vente OM : Un investisseur arrive, McCourt va l’annoncer !

En plus de la nomination d’un nouveau président, la vente OM refait surface. Cette fois-ci, c’est Franck McCourt qui s’apprête à officialiser l’arrivée d’un nouvel actionnaire à Marseille.

La nomination de Stéphane Richard relance la Vente OM

L’Olympique de Marseille arrive à un tournant de son histoire. Une conférence de presse est prévue ce vendredi au Vélodrome avec Frank McCourt. Le propriétaire américain profitera de cette occasion pour faire des annonces importantes concernant le futur proche de l’OM.

Il devrait notamment dévoiler l’identité du nouveau président du club. Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange, est le favori pour occuper ce poste. Ce choix peut surprendre. Car l’homme de 64 ans manque d’expérience dans le milieu du football.

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Mais certains observateurs estiment que son profil correspond davantage à une phase de transition. D’autres y voient même un excellent moyen pour relancer la vente OM. L’arrivée de Stéphane Richard préparerait le terrain à un changement plus profond, notamment l’entrée de nouveaux investisseurs.

Frank McCourt va annoncer l’arrivée d’un nouvel investisseur

Cette théorie autour de la vente OM gagne en crédibilité. Surtout que Frank McCourt a récemment laissé entendre qu’il était lui-même ouvert à une cession partielle de son club. Le Bostonien avait évoqué la possibilité d’accueillir des partenaires afin de permettre à l’Olympique de Marseille de franchir un cap et de viser plus haut.

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Cette volonté de transformation est en passe de se concrétiser. La Minute OM assure en effet que Franck McCourt confirmera aujourd’hui l’entrée d’un nouveau partenaire financier à l’Olympique de Marseille. Cette annonce devra sans aucun doute faire basculer le club phocéen dans une nouvelle ère.