OM : Pourquoi l’arrivée du nouveau président inquiète déjà

‎L’OM s’apprête à accueillir un nouveau président, et déjà les premières secousses se font sentir autour de Stéphane Richard. Entre espoirs économiques, doutes sportifs et mises en garde presque prémonitoires, Marseille retient son souffle face à une nomination qui pourrait autant stabiliser le club que rallumer les braises de ses éternelles turbulences.

‎‎OM : Une transition sous tension à Marseille

‎L’Olympique de Marseille pensait enfin tourner la page de son interminable période d’incertitude après l’intérim d’Alban Juster. Mais la nomination annoncée de Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange et figure reconnue du monde économique, fait déjà bruisser les couloirs du football français. Un choix inattendu, presque tombé du ciel, tant son nom n’avait jamais été évoqué parmi les prétendants.

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‎Selon La Provence, l’homme est très attaché à Marseille et aurait séduit Frank McCourt par son profil de gestionnaire rigoureux. Un paramètre essentiel après les années Longoria, marquées par des dépenses ambitieuses et un projet sportif devenu illisible. « C’est plutôt un grand dirigeant », comme l’a rappelé Giovanni Castaldi sur L’Equipe de Greg. Il salue un profil capable de ramener « rentabilité » et « stabilité » dans un club où ces concepts ont souvent du mal à survivre plus d’une saison.

‎Un poste qui brise les certitudes

‎Mais au-delà de l’enthousiasme, une autre musique se fait entendre. Plus grave, plus inquiet. Yoann Riou, toujours prompt à capter l’âme marseillaise, n’a pas manqué de tempérer : « Combien de présidents sont devenus maboule à Marseille ? », s’est-il interrogé sur La Chaîne L’Equipe, avant de pousser la question qui fait trembler tout le Vieux-Port : ‎« Quand il va rentrer dans ce bureau-là, est-ce qu’il ne va pas devenir fou ? »

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‎La formule amuse, mais elle n’est pas anodine. À l’OM, la fonction avale les certitudes, bouscule les plus solides et transforme parfois les meilleures intentions en décisions « ésotériques », comme l’a lâché Riou. Le club est unique en France : passionnel, instable, volcanique. Le simple fait de s’asseoir dans le fauteuil présidentiel est une épreuve psychologique autant que stratégique.

‎L’enjeu réel : résister à Marseille

‎Le vrai défi de Stéphane Richard n’est pas de bien gérer un budget, il sait faire. Ni même d’assurer une gouvernance moderne, il en a l’expérience. Le vrai défi sera de résister à l’écosystème OM, ce mélange détonnant de ferveur populaire, de médias en embuscade et de micro crises quotidiennes. ‎‎Stéphane Richard a-t-il le profil pour tenir face à la pression unique de l’Olympique de Marseille ?

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‎La réponse est oui : il en a les compétences, mais personne ne sait comment un dirigeant réagit une fois plongé dans le tumulte marseillais. Comme l’ont montré ses prédécesseurs, le club métabolise les hommes autant qu’il les consomme. ‎Reste une donnée capitale : Frank McCourt ne veut plus d’aventures sportives brouillonnes. Il cherche un président capable de remettre de l’ordre, quitte à laisser un directeur sportif reconstruire un projet solide. Si Richard tient la barre, l’OM pourrait enfin ouvrir un cycle stable, un luxe devenu rare sur la Canebière.