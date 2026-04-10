‎Mercato OM : Marseille fixé pour un dossier urgent !

‎‎À l’OM, un dossier défensif que l’on croyait enterré sur le mercato revient soudain au premier plan : celui de Benjamin Pavard. Entre rumeurs persistantes et confirmation d’un journaliste, Marseille sait désormais que l’Inter serait prêt à revoir le prix d’un joueur dont l’avenir n’a jamais semblé aussi flou.

‎‎Mercato OM : Marseille sous pression avant l’été

‎La saison n’est pas encore bouclée que déjà, un vent de mercato s’engouffre dans les bureaux marseillais. L’OM, en quête de stabilité autant que d’ambition, sait que la moindre décision structurera l’été. Et dans ce brouhaha habituel, un nom ressort, celui d’un champion du monde qui n’a pas trouvé ses marques sur la Canebière : Benjamin Pavard.

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‎Arrivé en prêt avec une option à 15 M€, le défenseur incarnait l’expérience, la sérénité, le calme dans la tempête méditerranéenne. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu. Son rendement, très en-deçà des attentes, a ouvert la voie à un scénario inattendu : l’Inter Milan serait prêt à revoir sa copie. Un retournement qui change tout.

‎L’Inter ouvre la porte… et pas à moitié

‎C’est une information qui aurait pu rester une rumeur de plus dans la sphère mercato si un journaliste bien informé n’y avait pas ajouté sa pierre. Dans le podcast After Marseille, Florent Germain a validé l’existence du fameux rabais italien : ‎« Il y a des rumeurs… Je le confirme que l’Inter aurait été prêt à baisser le prix. 15M€, c’est le montant de l’option, mais vu la saison de Pavard, tu peux négocier et l’avoir à beaucoup moins », a-t-il révélé.

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‎Cette phrase, lâchée presque innocemment, donne à l’OM un levier considérable. Car si Pavard n’a pas convaincu, l’opportunité économique, elle, pourrait peser lourd dans la balance. Dans un club où chaque décision doit être calibrée, cette soudaine flexibilité milanaise réécrit la carte des options.

Un timing qui n’a rien d’innocent

‎Ce signal venu d’Italie n’est pas un cadeau : c’est un message. L’Inter souhaite clairement se rapprocher d’une solution rapide, et l’OM reste le premier interlocuteur légitime. Pour Marseille, l’enjeu est double : sécuriser un profil expérimenté sans déséquilibrer la stratégie financière… ou choisir de s’en détacher définitivement.

‎Mais la vraie question est : L’OM doit-il garder Pavard si son prix baisse ? ‎Sportivement, la réponse n’est pas évidente. Le joueur connaît le très haut niveau, mais son adaptation a déçu. Financièrement, l’affaire devient tentante. Tout l’enjeu réside dans la capacité du club à trancher avec lucidité plutôt qu’avec nostalgie d’un CV prestigieux.

‎Un impact direct sur l’architecture du mercato

‎Si Pavard reste, Marseille redéfinit son plan défensif. S’il part, il faut repartir de zéro sur un poste clé, avec des profils plus jeunes ou plus explosifs. Dans les deux cas, le dossier agit comme un domino : il conditionne l’allocation budgétaire et l’allure du futur effectif de Habib Beye.

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‎‎Dossier urgent, dossier complexe, dossier structurant : Pavard n’est plus seulement une interrogation sportive, il devient un révélateur des ambitions marseillaises. Le rabais de l’Inter offre une fenêtre de tir rare. À l’Olympique de Marseille de savoir si elle doit être saisie… ou consciencieusement ignorée.