Outre l’avenir de son protégé Enzo Fernandez, qu’il voit heureux à Chelsea, Javier Pastore s’est exprimé sur la dernière recrue hivernale du PSG. Pour l’ancien chouchou du Parc des Princes, le club de la capitale tient tout simplement un futur crack.

Mercato PSG : Javier Pastore valide Dro Fernandez

Recruté pour 8 millions d’euros lors du mercato de l’hiver passé en provenance du FC Barcelone, Dro Fernandez prend petit à petit ses marques au PSG. Le milieu offensif de 18 ans a déjà disputé 7 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 1 but en Ligue 1.

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Après ses premières apparitions sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l’international espoir espagnol a fait bonne impression. Ancien joueur du club de la capitale, Javier Pastore, considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération et comparé techniquement à Lionel Messi, a totalement validé le recrutement de Fernandez.

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De passage à Paris cette semaine, l’ex-international argentin pense de Dro Fernandez, qui a récupéré son numéro 27 au PSG, a tout pour devenir un joueur de classe mondiale. « Il a une classe, j’aime beaucoup regarder jouer ce garçon. Il est encore très jeune. Son heure va venir à Paris, j’en suis sûr. Il a le profil pour jouer dans ce PSG. Il a déjà joué et montré pas mal de choses positives.

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Je suis très content que ce soit un joueur comme lui qui ait hérité du numéro 27 qui était le mien et que les gens identifient au beau jeu et au talent. Je crois que du talent, Dro en a à revendre. Je suis très heureux qu’il porte mon numéro et je suis sûr qu’il va avoir beaucoup de succès pendant de longues années ici à Paris », a avoué Javier Pastore.

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