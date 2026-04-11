FC Nantes : Avant Auxerre, les supporters sonnent l’alerte !

À quelques heures d’un match crucial pour le maintien sur le terrain de l’AJ Auxerre, les supporters du FC Nantes ont tiré la sonnette d’alarme sur la situation de leur équipe. Vahid Halilhodzic et ses joueurs vont devoir faire mentir tous les pronostics.

Le FC Nantes en Ligue 2 après Auxerre ce soir ?

La saison 2025-2026 du FC Nantes se joue clairement ce samedi à partir de 19 heures. Au stade Abbé-Deschamps, les Canaris doivent impérativement s’imposer face à l’AJ Auxerre. Dans le cas inverse, le club de Waldemar Kita évoluera en Ligue 2 à compter de l’exercice 2026-2027.

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Après avoir grillé tous ses jokers, le FCN n’a donc plus aucune autre option que la victoire sur la pelouse d’Auxerre, ce samedi soir, pour continuer à entretenir l’espoir d’une place de barragiste. Mathématiquement, tout est encore possible pour le FC Nantes avec 7 matchs à disputer, un de plus que les Auxerrois.

Actuel avant-dernier de Ligue 1 avec 18 points, à 5 unités derrière Auxerre qu’il affronte ce samedi, le FC Nantes est au bord de la relégation. Si les hommes de coach Vahid Halilhodzic s’imposent ce soir, l’AJA ne sera plus qu’à deux petits points. Dans un sprint final, où tout est possible, le FCN pourra encore croire au maintien.

Dans le cas contraire, une défaite sera quasiment fatale pour les pensionnaires de la Beaujoire. Une défaite en Bourgogne ce soir serait clairement un aller simple vers la Ligue 2 pour le club historique. Face à cette situation, les supporters ont décidé de se faire entendre par Halilhodzic et ses joueurs.

Les supporters n’y croient plus

Avec sa 17e position au tableau de la Ligue 1, le FC Nantes ferait un aller simple pour la Ligue 2 si les résultats positifs ne suivent pas. Et ça risque d’être compliqué, puisque ces derniers joueront des calibres du championnat après la rencontre face à l’AJ Auxerre ce samedi : le Stade Brestois, le Paris SG, le Stade Rennais, l’OM, le RC Lens et le Toulouse FC. De quoi inquiéter les supporters, qui se sont confiés au quotidien L’Équipe.

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« Les saisons se suivent et se ressemblent. On sent bien que ça prend une mauvaise tournure. À Metz, on a été dominés dans le jeu et le comportement… Je crois que le mal a été fait dans le recrutement. On a laissé partir l’été dernier la moitié des joueurs, certes, en fin de cycle pour certains, on a misé sur la jeunesse, mais il faut qu’elle soit bien encadrée.

On a des joueurs prêtés, on n’a pas engagé de bon 6, on n’a pas de latéraux pour amener des centres à part Fabien Centonze, on n’est pas capables de tirer un bon coup de pied arrêté, à part peut-être (Dehmaine) Tabibou. En début de saison, on a vu quelques matches corrects dans le jeu, mais on était quand même fébriles défensivement. Et puis tu perds, tu perds… », a expliqué Christophe, 54 ans.

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« Je suis supporter depuis 1975. J’y ai cru (au maintien), là, j’y crois plus. Je vois bien Auxerre nous taper, c’est fini. Bon, ce n’est pas d’aujourd’hui, ça fait pas mal d’années qu’on pleure. J’ai un véhicule que j’ai appelé « Paquita ». Enfin, c’est « Pas… Kita ». Il a mis des millions, mais ça fait dix-neuf ans qu’on n’a rien foutu, à part une Coupe de France (2022).

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Et c’est toujours dur de remonter. On l’a fait une fois aussitôt (2008), mais la deuxième, on a mis quatre ans… (descente en 2009, remontée en 2013) », a confié un autre fidèle supporter des Canaris.

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