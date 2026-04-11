Mercato OM :  C’est confirmé, Benatia négocie l’arrivée d’un goleador

L’OM et Lyon foncent sur un attaquant en Italie. La Juventus a fixé ses conditions pour le transfert de son joueur.

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La bataille s’annonce féroce. Entre l’OM et l’Olympique Lyonnais, le bras de fer pour rapatrier Jonathan David en Ligue 1 est désormais engagé. Aucun des deux rivaux ne compte reculer. Les deux Olympiques espèrent attirer l’ancien buteur lillois, dont l’exil italien est un échec.

À la Juventus, l’attaquant canadien traverse un véritable calvaire. Son aventure turinoise touche vers la fin. Recruté pour animer les surfaces de Serie A, le natif de New York n’affiche qu’un bilan famélique de 5 buts en 29 apparitions. Ce rendement décevant pousse la Vieille Dame à envisager un départ. Pour le joueur, l’heure de la relance a sonné.

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D’après les révélations de TuttoSport, Marseille et Lyon se sont déjà positionnés. Le quotidien italien place même les deux clubs français en pole position sur ce dossier. Un retour en France, là où il a brillé avec le LOSC, semble être l’option la plus sérieuse pour retrouver son efficacité perdue. Mais un obstacle de taille pourrait faire capoter l’opération.

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La Juventus, bien que vendeuse, ne bradera pas son joueur acheté 30 millions d’euros l’été dernier. Surtout, les exigences financières du Canadien pourraient chasser les prétendants. Son salaire actuel s’élève à 6 millions d’euros par an. Pour les finances phocéennes comme pour le budget lyonnais, une telle rémunération est élevée. Reste également à savoir si le principal intéressé est prêt à consentir un effort financier pour revenir en France.