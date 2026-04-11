Mercato OM : Départ validé ! Un futur crack s’en va

L’OM savait que le dossier était fragile, il est désormais scellé avant même l’ouverture du mercato estival. Ethan Nwaneri ne prolongera pas l’aventure à Marseille et son avenir semble se dessiner déjà loin de la Canebière.

‎‎Mercato OM : Nwaneri, une évidence qui se confirme

‎Dès son arrivée, le cas Ethan Nwaneri portait en lui les limites du modèle marseillais : un prêt sans option d’achat, synonyme de contrôle total pour Arsenal. Une situation que Fabrizio Romano a clarifiée sans détour : « il est prêté sans option d’achat, donc il ne restera pas à Marseille », a-t-il déclaré sur sa chaîne YouTube.

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‎Dans les coulisses, la situation est claire. Malgré des qualités techniques évidentes et une marge de progression considérable, l’Olympique de Marseille n’avait aucune prise contractuelle. Le départ n’est donc pas une surprise, mais une conséquence logique d’un montage initial risqué.

‎Dortmund à l’affût, un avenir déjà tracé ?

‎L’avenir du jeune talent s’écrit désormais ailleurs. Selon Romano, « le Borussia Dortmund voulait Ethan Nwaneri pour un transfert permanent » et « l’intérêt reste très fort ». Une stratégie bien connue du club allemand, expert dans la valorisation des pépites.

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‎Ce positionnement n’est pas anodin. Dortmund cible des profils jeunes, malléables et à fort potentiel de revente. Nwaneri coche toutes les cases, dans la lignée de trajectoires comme celles de Jadon Sancho ou Erling Haaland.

‎Une leçon pour Marseille sur le mercato moderne

‎Ce départ pose une question simple : pourquoi investir sportivement sur un joueur impossible à conserver ? La réponse tient en une logique de court terme, souvent dictée par l’urgence de résultats. ‎Mais à long terme, l’Olympique de Marseille doit revoir son approche.

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Miser sur des joueurs sous contrôle contractuel reste la clé pour construire un projet durable. Car comme le rappelle Romano : « Arsenal ne se penchera sur sa situation qu’à la fin de la saison ». Et Marseille, dans cette équation, n’a jamais été décisionnaire.