Vente OM : McCourt tient un accord-choc, annonce imminente !

Même si Frank McCourt a esquissé les questions relatives à l’arrivée d’un potentiel investisseur, le propriétaire de l’OM serait sur le point de faire une annonce officielle sur l’avenir du club marseillais.

Vente OM : McCourt a trouvé son nouveau partenaire pour le Vélodrome

Les fans de l’OM attendaient une annonce forte de la part de Frank McCourt après son souhait de voir débarquer de nouveaux investisseurs dans le capital du club de la Canebière. En conférence de presse vendredi, au Vélodrome, l’homme d’affaires américain s’est finalement contenté de présenter seulement le nouveau président marseillais, Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions à compter du 2 juillet prochain.

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Interrogé par les journalistes sur l’arrivée d’un nouvel investisseur dans le capital du club, le milliardaire de 72 ans a botté en touche. Pour autant, le rapprochement avec CMA CGM, la société de Rodolphe Saadé, semble pourtant se préciser. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journal Le Figaro, le Vélodrome sera rebaptisé « CMA CGM Vélodrome » la saison prochaine.

Après plus de 10 ans de contrat de naming avec Orange pour son mythique stade, l’OM devrait ainsi procéder à un changement avec la troisième entreprise mondiale de transport maritime en conteneurs et la première française, qui devrait reprendre les droits. Le Vélodrome étant la plus grande enceinte de football de l’Hexagone, hors Stade de France, l’entreprise basée à Marseille se servira de ce stade comme vitrine marketing.

CMA CGM n’est pas la seule entreprise à réaliser ces contrats de naming. En effet, on retrouve l’entreprise de streaming Spotify pour le Camp Nou avec le FC Barcelone, Matmut avec le nouveau stade à Bordeaux, ou encore Groupama à Lyon. Ce contrat avec Orange a permis à l’Olympique de Marseille d’empocher 2 millions d’euros par an.

Annonce imminente de Frank McCourt

Le nouveau président Stéphane Richard est un proche de Rodolphe Saadé, qui a par ailleurs racheté le journal La Provence. Une entrée au capitale de l’Olympique de Marseille de CMA CGM, déjà partenaire maillot du club, semble même inévitable.

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« Il paraît évident que la CMA CGM va gagner en influence sur l’OM. J’ai hâte de voir comment la saison va se terminer. J’espère et je crois qu’il y aura de nombreux rebondissements », a notamment glissé sur Twitter le journaliste Yacine Youssif, intervenant régulier sur FC Marseille. Le compte La Minute OM, très bien informé sur l’actualité des Olympiens, affirme de son côté qu’une annonce de Frank McCourt sur l’entrée au capital d’un nouvel investisseur était prévue durant la conférence de presse, mais que l’Américain a changé d’avis.

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« Aucun coup de poker : l’information est bien réelle. McCourt devait l’annoncer, mais nous ne gérons pas sa communication. Ce sera pour plus tard », a publié La Minute OM alors que quelques heures plus tôt, le compte affirmait que le patron de l’Olympique de Marseille allait « officialiser l’arrivée d’un nouvel investisseur ».