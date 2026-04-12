INFO Mercato: 30M€, le PSG prépare un coup dingue en attaque

Désireux de renforcer davantage son secteur offensif pour la saison prochaine, le PSG pourrait frapper un gros coup en Bundesliga lors du mercato estival qui s’annonce à, grands pas.

Mercato : Le PSG cible un crack de Bundesliga

Si la priorité se nomme Julian Alvarez, la position ferme de l’Atlético Madrid pour l’avant-centre argentin de 26 ans pousse le PSG à envisager d’autres options pour renforcer son secteur offensif durant la prochaine fenêtre de recrutement de l’été. Luis Campos multiplie ainsi les pistes à quelques semaines de l’ouverture du mercato.

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Alors que la piste menant à l’ailier d’Aston Villa, Morgan Rogers, est annoncée ces derniers jours, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain aurait ouvert un autre front en Bundesliga. En effet, selon les informations relayées par le média turc Fotospor, le Paris SG serait positionné pour recruter Karim Adeyemi cet été.

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L’entraîneur parisien, Luis Enrique, verrait en la star du Borussia Dortmund un renfort sérieux dans le secteur offensif. Le joueur de 24 ans intégrerait la rotation au niveau des ailiers. Un parfait joker de luxe pour un PSG parfois limité par les blessures. Pour boucler le transfert, Luis Campos devra proposer au moins un chèque de 30 millions d’euros au club allemand, selon la même source. Mais le PSG, n’est pas seul sur ce coup.

Grosse concurrence pour Karim Adeyemi

Courtisan de longue date de l’international allemand, le Paris Saint-Germain va devoir se montrer très convaincant pour vaincre la concurrence dans ce dossier. D’après Fotospor, le natif de Munich serait également suivi en Turquie par le Fenerbahçe et le Besiktas.

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En Angleterre, Tottenham et Manchester United seraient intéressés par la signature de Karim Adeyemi. Tout comme l’Inter Milan, en Italie.