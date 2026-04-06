Mercato : 5 gardiens visés par le PSG, Chevalier en danger !

Lucas Chevalier, arrivé au PSG où il devait incarner le renouveau dans le but, est en échec. Luís Campos vise déjà 5 gardiens de buts pour le remplacer au mercato estival de juin 2026.

Mercato : Pourquoi Lucas Chevalier est en danger au PSG ?

Le Paris Saint-Germain repart à la chasse pour recruter un gardien de but capable de rassurer la défense la saison prochaine, ce que n’arrive pas à faire Lucas Chevalier, pourtant porteur d’espoir à son arrivée de Lille OSC. À l’approche du mercato estival, Luís Campos, responsable sportif du club de la capitale, a commencé à plancher sur plusieurs pistes : 5 au total, pour trouver un successeur au portier français de 24 ans, utilisé à 24 reprises depuis sa signature au PSG.

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L’ancien Lillois n’arrive pas à faire l’unanimité au sein du staff technique du PSG. Relégué au banc de remplaçants depuis maintenant plusieurs semaines, tout indique qu’il ne répond pas efficacement aux attentes de l’entraîneur parisien Luis Enrique. C’est cette déception qui pousse le conseiller sportif à anticiper le coup en lançant ses filets pour le mercato estival en approche.

Qui va remplacer Chevalier au mercato estival de 2026 ?

Plusieurs noms de gardiens sont sur les tablettes de Luis Campos pour remplacer Lucas Chevalier. Le nom d’Elia Caprile (24 ans, portier italien de Cagliari Calcio – actuel 16e de Série A) trône en tête des cibles du Portugais. Le natif de Vérone (Italie) a disputé 31 matchs depuis le début de la saison et bénéficie d’une note de performance avoisinant les 6,8. Sous contrat jusqu’en juin 2029, il peut bénéficier d’un bon de sortie pour près de 15 millions d’euros, beaucoup moins que les 50 millions d’euros versés par le Paris St Germain à Lille pour Lucas.

L’autre cible du PSG mène à l’Ukrainien Anatoliï Troubine du Benfica Lisbonne. Il est à plus de 140 matchs sous le maillot du club portugais malgré ses 24 ans. Estimé à 25 millions d’euros, il est engagé jusqu’en juin 2028 avec les Aigles. Diogo Costa n’est pas très loin d’Anatoliï Troubine puisqu’il évolue, lui, au FC Porto. Le gardien portugais d’origine suisse est âgé de 26 ans. Il a à son actif 238 matchs toutes compétitions confondues avec Porto. Diogo Costa est estimé à 45 millions d’euros, ce qui en fait un des dossiers les plus coûteux pour réparer la faute de casting avec Chevalier.

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Luis Campos a un autre tour dans son sac avec Bart Verbruggen, le portier belge de Brighton & Hove Albion, auteur de 98 matchs depuis 2023. Il vaut 40 millions d’euros et est sous contrat jusqu’à fin juin 2026. Le transfert éventuel de Bart Verbruggen au mercato estival fera partie des dossiers importants que doivent trancher ses dirigeants.

Quel gardien au PSG au mercato de juin 2026 ?

Enfin, Campos penserait aussi à l’expérimenté portier du Borussia Dortmund, Gregor Kobel (209 matchs à son compteur depuis 2021). Il ne quittera pas la Bundesliga pour moins de 40 millions d’euros, considéré comme une valeur sûre par ses dirigeants. Durant ses 28 derniers matchs du championnat anglais, il a été crédité d’une note de 6,9, ce qui en fait un des plus prolifiques de ces 5 cibles de Luis Campos pour le PSG.

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Avec la déception Lucas Chevalier qui se confirme, le PSG va sûrement engager un nouveau portier. Même si la liste de cibles est importante, seul 1 gardien rejoindra les rangs du club de la capitale. Et au regard de l’approche instaurée au Paris SG par Luis Campos lui-même, les gardiens âgés de 24 ans devraient avoir plus de chances de rallier les rangs du club. Au regard des prestations de chacun, Elia Caprile semble la cible idéale pour Paris.

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En plus de ses 24 ans, qui lui laissent une grosse marge de progression, il fait preuve d’une certaine régularité dans les buts. Avec un volume de jeu plus important en Série A : 31 matchs, il pourrait mieux rassurer Luis Enrique la saison prochaine.