‎Mercato ASSE : L’ultime condition pour l’arrivée du successeur de Tardieu

‎À l’ASSE, le mercato d’été se prépare dès maintenant, mais tout ne dépend pas que du marché. Derrière la piste Enzo Bardeli, une condition incontournable pourrait tout faire basculer.

‎Mercato ASSE : Bardeli, le profil qui fait l’unanimité pour l’après Tardieu

‎Dans les travées de Geoffroy-Guichard, un nom revient avec insistance pour succéder à Florian Tardieu : celui d’Enzo Bardeli. À 25 ans, le milieu de l’USL Dunkerque incarne ce que les Verts recherchent : volume de jeu, projection offensive et intelligence tactique.

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‎Ses statistiques parlent pour lui, mais au-delà des chiffres, c’est sa capacité à rythmer un match qui séduit. Dans une équipe stéphanoise en quête de maîtrise au milieu, Bardeli apparaît comme une pièce presque évidente… sur le papier.

La montée pour débloquer la signature de Bardeli ?

‎Mais le football n’est jamais qu’une affaire de talent. Dans ce dossier, la clé est ailleurs : l’accession en Ligue 1. Sans montée, difficile d’imaginer Bardeli quitter Dunkerque pour rester en Ligue 2. ‎La concurrence du FC Lorient, bien installé dans l’élite, pèse lourd. Pour un joueur en pleine ascension, le choix est clair : franchir un cap dès maintenant, ou patienter.

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Et dans ce jeu d’attraction, Saint-Étienne n’a pas toutes les cartes. ‎Ce qui se joue aujourd’hui dépasse largement le rectangle vert. Chaque point pris rapproche Saint-Etienne d’un objectif qui conditionne directement son mercato. Une montée offrirait un levier financier, mais surtout une crédibilité sportive indispensable pour séduire.

L’ASSE pourra-t-elle recruter Bardeli ?

‎À l’inverse, un échec compromettrait non seulement la venue de Bardeli, mais enverrait un signal négatif aux autres cibles. Dans les coulisses, les décideurs le savent : ce dossier est un test grandeur nature de la nouvelle stratégie du club.

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Enzo Bardeli à Saint-Etienne, ce sera uniquement en cas de montée en Ligue 1, condition essentielle pour convaincre le joueur. ‎Dans le Forez, l’équation est simple : gagner maintenant pour construire demain. Et parfois, un transfert se joue bien avant l’ouverture officielle du mercato.