Mercato Stade Rennais : Valentin Rongier tacle durement l’OM

Près de deux ans après son transfert au Stade Rennais pour 5,5 millions d’euros, Valentin Rongier est revenu sur les coulisses de son départ à l’OM. Le milieu de terrain ne semble pas avoir digéré cet épisode.

Valentin Ronger dénonce « un manque de respect » à l’OM

Ancien capitaine de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier s’est arrêté longuement, ce dimanche, sur l’épisode de son divorce forcé avec le club club phocéen. Dans une interview accordée sur Le Média Carré, le milieu de terrain du Stade Rennais a dénoncé « un manque de respect » et fait l’amer constat d’un monde du haut niveau « sans pitié ni aucune considération humaine. »

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À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, le protégé de Franck Haise s’est livré à coeur ouvert sur le traitement jugée « irrespectueux » qu’il a subi à l’époque de Pablo Longoria et Medhi Benatia.

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« Ouaih On peut clairement parler d’un manque de respect. Pendant six ans, j’ai toujours tout donné, je n’ai jamais dit un mot plus haut que l’autre, j’ai représenté les valeurs du club… et du jour au lendemain, on ne m’a plus donné de nouvelles. J’ai été déçu et triste de la manière, dont ça s’est terminé. En toute humilité, je pense que j’aurais mérité un peu mieux », a regretté Valentin Rongier, encore marqué par cette séparation.

Une belle saison à Rennes

À l’époque, Valentin Rongier, qui n’était plus qu’à une année de la fin de son contrat à l’OM, poussait pour une augmentation salariale, point de désaccord sur lequel aurait tranché sans concession Pablo Longoria et Medhi Benatia.

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« Dans cette industrie du football, l’humain passe vraiment au second plan, c’est un univers sans pitié (…) tu peux vite partir en vrille très rapidement », a indiqué le joueur de 31 ans. Désormais l’un des capitaines et hommes de base du collectif rennais, Valentin Rongier réalise une saison de haut vol. Le natif de Mâcon s’est rapidement mis ses supporters bretons dans la poche que ce soit sous Habib Beye et encore plus sous Franck Haise.

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En 29 rencontres toutes compétitions confondues, le numéro 21 du SRFC a inscrit 1 but et donné 5 passes décisives. Lié au Stade Rennais jusqu’en 2028, Rongier est depuis presque toujours est l’un des meilleurs récupérateurs de Ligue 1.