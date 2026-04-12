Champions League : Mohamed Salah menace le PSG à Liverpool !

Resté sur le banc au Parc des Princes, Mohamed Salah a retrouvé des couleurs avec Liverpool face à Fulham ce samedi en Premier League. Buteur et relancé par Arne Slot, la star égyptienne serait prête à sévir contre le PSG lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions à Anfield.

Liverpool : Mohamed Salah piqué au vif, danger pour le PSG ?

Mercredi soir, Liverpool est complètement passé à côté de son quart de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes face au PSG. Dominée durant toute la rencontre, l’équipe anglaise peut s’estimer heureuse d’être partie de la capitale française avec seulement deux buts d’écart. Un score qui laisse en vie les Reds comme l’a reconnu leur entraîneur Arne Slot au terme du match.

Lisez aussi : Mercato : Le staff de l’Égypte annonce Mohamed Salah au PSG

D’autant que Mohamed Salah a été laissé sur le banc durant l’intégralité de la partie. Un choix tactique, qui a surpris plus d’un, l’international égyptien de 33 ans reste une référence offensive à Liverpool, malgré une forme irrégulière cette saison.

À voir

Coup de tonnerre : Le PSG tient le remplaçant de Chevalier !

« Si on avait été mieux, si on avait eu plus de ballons, ça aurait eu du sens de faire entrer Mohamed Salah pour faire la différence. Mais si on doit défendre autant qu’on l’a fait, alors qu’il garde son énergie pour ce week-end », s’était justifié le manager néerlandais devant les journalistes.

Lisez aussi : Mercato: Le PSG attend un signe d’Enrique pour Mohamed Salah

Trois jours plus tard, le double Ballon d’Or africain est relancé par Arne Slot contre Fulham, en Premier League et la décision s’est avérée plutôt payante. Titulaire face à Fulham FC, Salah a immédiatement répondu présent avec un but, confirmant qu’il monte en puissance au meilleur moment. Avec 20 contributions décisives cette saison (11 buts, 9 passes), l’Égyptien reste l’atout numéro un des Reds. Et cette fois, il sera bien là, à Anfield.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Mohamed Salah au PSG cet hiver ? Enrique tranche !

À voir

Vente OM : Le plan secret de Frank McCourt mis à nu !

Mercato : Arabie saoudite ou PSG ? Mohamed Salah tranche !

« Mo est un finisseur de haut niveau et nous devons essayer de le mettre dans ces situations autant que possible », a rappelé Slot. L’ancien joueur de l’AS Rome devrait donc être titulaire pour le match retour, et revanchard, contre le Paris SG, qui pourrait faire les frais d’un Salah en forme. Le scénario pourrait donc être totalement différent au retour. Les hommes de Luis Enrique sont prévenus !