Coup de théâtre : Le PSG en roue libre pour Julian Alvarez ?

À la lutte avec le FC Barcelone pour la signature de Julian Alvarez, le PSG pourrait finalement se retrouver en roue libre sur la piste menant à l’attaquant de l’Atlético Madrid. Explications.

Mercato : Le PSG ne lâche pas Julian Alvarez

Courtisan de longue date de l’international argentin depuis qu’il était à Manchester City, le Paris Saint-Germain ne lâche pas Julian Alvarez. Selon les informations relayées par le journal Sport, le club de la capitale française apprécie toujours le joueur de 26 ans et suit avec une attention particulière sa situation à l’Atlético Madrid.

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Mais selon plusieurs sources proches du dossier, Alvarez serait plus enclin à rejoindre les rangs du Barça, qui le voit comme le profil idéal pour prendre la succession d’un Robert Lewandowski, en fin de contrat le 30 juin prochain.

D’ailleurs, l’émission El Chiringuito assure que les dirigeants barcelonais auraient prévu d’ouvrir les négociations avec leurs homologues madrilènes la semaine prochaine après le quart de finale retour de Ligue des Champions entre les deux clubs. Mais aux dernières nouvelles, les Blaugranas pourraient finalement abandonner cette piste pour privilégier une solution interne.

Julian Alvarez trop cher, le Barça veut prolonger Lewandowski

Auteur de 18 buts et 9 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, Julian Alvarez fait saliver l’entraîneur du PSG, Luis Enrique. À la recherche d’un avant-centre de calibre mondial pour la saison prochaine, le technicien espagnol apprécie le profil de l’Argentin et aurait déjà demandé à sa direction de tout mettre en oeuvre pour obtenir sa signature en cas de vente.

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Et cela tombe bien, puisque le FC Barcelone pourrait renoncer à cette piste. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan aurait transmis une offre de prolongation à Robert Lewandowski. Avec 17 buts et 3 passes décisives en39 matchs toutes compétitions confondues, l’international polonais a prouvé qu’il est encore bon pour le haut niveau.

Alors que les Colchoneros pourraient réclamer plus de 100 millions d’euros pour laisser partir Julian Alvarez, le leader de la Liga souhaiterait garder Lewandowski. La direction barcelonaise aimerait donc convaincre son numéro 9 de parapher un nouveau bail d’un an avec un salaire revu à la baisse.

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L’ancien buteur du Bayern Munich, libre fin juin, dispose toutefois d’autres options pour le prochain mercato estival. L’AC Milan, la Juventus Turin, le Chicago Fire et plusieurs clubs saoudiens suivent sa situation, et une réponse est attendue d’ici la fin du mois. Le Paris Saint-Germain pourrait ainsi se retrouver en roue libre pour signer Julian Alvarez contre un très gros chèque.