OL : Fonseca sans deux cadres pour la réception de Lorient !

À la veille de la réception du FC Lorient dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1, l’OL a dévoilé le groupe retenu par Paulo Fonseca pour cette affiche.

L’OL sans Sulc ni Nuamah, mais avec Tolisso contre Lorient

Paulo Fonseca a révélé le groupe de joueurs retenus pour le match entre l’OL et le FC Lorient, dimanche soir au Groupama Stadium. Blessé contre Angers la semaine passée, Pavel Sulc est forfait, tout comme Ernest Nuamah. Nicolas Tagliafico est toujours suspendu, mais Corentin Tolisso fait bien partie du groupe des 21 lyonnais convoqués pour la réception des Merlus.

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Ernest Nuamah n’est plus blessé depuis quelque temps déjà, mais il n’arrive pas à passer ce stade du retour à la compétition. Vendredi, Paulo Fonseca parlait de « manque de confiance » et donc d’un doute quant à une participation dominicale. L’ailier n’est toujours pas dans le groupe de l’Olympique Lyonnais, malheureusement.

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En revanche, le capitaine des Gones est bien disponible, mais il reste à savoir si Tolisso est vraiment en état de débuter ou non. Le staff de l’OL a en plus choisi de ne pas appeler Noham Kamara. Les Lyonnais restent également privés de Malick Fofana, qui a subi une intervention chirurgicale il y a une dizaine de jours, et de Rémi Himbert, victime d’une entorse à la cheville.

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Le groupe de l’OL

Gardiens : Greif, Descamps, Diarra

Défenseurs : Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Hateboer, Kango, Maitland-Niles

Milieux : Mangala, Tessmann, Tolisso, Morton, Merah, Nartey

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Attaquants : Karabec, Endrick, Moreira, Ghezzal, Yaremchuk.