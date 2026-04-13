LDC : Coup de tonnerre dans le groupe du PSG pour Liverpool

Avant de s’envoler pour l’Angleterre dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG a dévoilé le groupe de Luis Enrique qui va défier Liverpool ce mardi soir à Anfield. Une grosse surprise dans l’avion parisien.

PSG : Bradley Barcola dans l’avion pour Liverpool

Ce mardi, à 21 heures, le PSG va tenter de valider sa qualification pour les demi-finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Vainqueur au match aller aller (2-0) devant son public du Parc des Princes, le club de la capitale se déplace sur les bords de la Mersey avec beaucoup de confiance, mais tout en restant concentré sur la manche retour de ce choc.

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Pour cette affiche, Luis Enrique a convoqué un groupe de 22 joueurs avec une grosse surprise en attaque. Touché lors du huitième de finale retour contre Chelsea et annoncé forfait pour la double confrontation contre les Reds, Bradley Barcola est présent dans le groupe pour le voyage à Liverpool.

Déjà revenu à l’entraînement collectif la semaine passée, mais trop juste pour le quart aller, l’attaquant de 23 ans signe son grand retour dans le groupe du Paris Saint-Germain, quatre semaines après sa sévère entorse à la cheville droite contre les Blues. L’international français ne devrait toutefois pas être titulaire à Anfield, mais pourrait être une option pour l’entraîneur parisien en cours de match.

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Par contre, Fabian Ruiz est toujours à l’infirmerie et manque donc à l’appel, plus de deux mois et demi après sa blessure au genou gauche. Tout comme le jeune ailier Quentin Ndjantou, qui se remet de son opération à l’ischio-jambier droit.

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Le groupe du PSG à Liverpool

Gardiens : Safonov, Chevalier, Marin

Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Hakimi, Nuno Mendes, Hernandez, Zabarnyi, Beraldo

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Milieux : Vitinha, Neves, Zaïre-Emery, Dro, Mayulu

Attaquants : Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos, Lee, Mbaye.