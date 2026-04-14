FC Nantes : C’est compliqué, coup dur confirmé avant le PSG  

Un cadre du FC Nantes va manquer le choc face au PSG en Ligue 1. C’est un coup dur pour les Canaris.

FC Nantes : Coup dur en défense avant le PSG

C’est le calvaire pour le FC Nantes cette saison. Tout s’aligne pour une descente en Ligue 2 à la fin de la campagne. Les Canaris ont un calendrier infernal pendant ce sprint final. Et les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Le coach Vahid Halilhodžić ne réussira pas la mission commando.

Le choc au Parc des Princes face au PSG se passera sans un roc. Fabien Centonze, le latéral droit du FC Nantes, manquera officiellement le déplacement face au Paris Saint-Germain le mercredi 22 avril prochain. Cette absence découle d’un avertissement reçu samedi soir face à Auxerre. Il a commis une faute sur Lasso Coulibaly.

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Ce geste a été sanctionné. Et cela a des conséquences. Il s’agit de son cinquième avertissement, incluant ses matchs de Coupe de France. Le règlement est strict. La Commission de discipline se réunira ce mercredi pour valider les sanctions du week-end. Comme la suspension prend effet le mardi 21 avril, le Nantais est automatiquement écarté pour ce match en retard de la Ligue 1.

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C’est un contretemps regrettable pour les Canaris. Vahid Halilhodžić devra composer sans ce titulaire habituel pour défier l’ogre parisien sur ses terres. Un casse-tête tactique s’annonce pour stabiliser le flanc droit face aux attaquants de la capitale. Une défaite semble inévitable pour le FC Nantes.