Ce mardi soir, Liverpool accueille le PSG dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des Champions. À la veille de ce choc, un cadre des Reds bombe déjà la poitrine.

PSG : Liverpool sonne la mobilisation

À Liverpool, l’espoir n’est pas perdu. Battus au match aller le mercredi passé au Parc des Princes (2-0), les Reds entendent bien renverser la vapeur et arracher leur qualification pour les demies-finale de la Ligue des Champions. Pour le match retour à Anfield, les hommes d’Arne Slot sont gonflés à bloc.

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En conférence de presse à la veille de cette affiche contre le PSG, Dominik Szoboszlai a affiché les ambitions du club anglais, annonçant notamment que les Reds sont prêts à mourir sur le terrain. Malmené au match aller, Mohamed Salah et ses coéquipiers sont prêts à réaliser une « remontada » pour éliminer le Champion d’Europe en titre.

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L’international hongrois de 25 ans a été clair : « On va se donner à 100% de la 1ère à la dernière minute. Jusqu’à la 125e minute si besoin. Je suis prêt à mourir demain sur le terrain, comme tous mes coéquipiers », a déclaré Dominik Szoboszlai, qui a aussi fait comprendre qu’à ses yeux, la bande à Ousmane Dembélé avait eu un avantage en étant épargné de Ligue 1 ce week-end.

Dominik Szoboszlai : « Ça fait une différence quand ils peuvent se reposer »

Condamné à l’exploit après sa défaite au Parc des Princes, Liverpool accueille le PSG ce mardi pour un quart de finale retour de Ligue des Champions qui s’annonce brûlant.

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Mais si les supporters des Reds rêvent d’une soirée européenne magique à Anfield, Dominik Szoboszlai et ses partenaires sont conscients que la partie ne sera pas du tout facile face à une équipe du PSG qui a bénéficié d’une semaine de repos pour préparer au mieux ce quart de finale retour de l’UEFA Champions League.

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« Ça fait une différence quand ils peuvent se reposer entre les deux matches. Ils ont deux jours de repos en plus et pour préparer le match. Nous on a dû se concentrer sur Fulham et là on doit retrouver le PSG », a indiqué l’ancien joueur du RB Leipzig, convaincu que le match de mardi soir n’aura rien à avoir avec le match aller au Parc des Princes. Pour renverser le Paris SG, Liverpool va devoir sortir le grand jeu !