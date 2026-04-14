Mercato OM : Un cadre sur le départ, gros chèque attendu !

Leonardo Balerdi pourrait quitter l’OM en fin de saison. Une vente XXL se prépare à Marseille cet été.

Mercato : L’OM a tranché, une séparation à 30 M€ se confirme

L’histoire entre Leonardo Balerdi et l’OM touche à sa fin. Le club phocéen prépare activement le transfert de son défenseur argentin pour le prochain mercato estival. L’international argentin traverse un sale temps. Le point de rupture semble avoir été atteint lors du quart de finale de Coupe de France contre Toulouse.

Son tir au but manqué et celui d’Ethan Nwaneri ont scellé le destin de l’équipe, mais aussi, peut-être, le sien dans le cœur des supporters. La pression est devenue trop lourde. Les doutes sur son avenir ont pris de l’ampleur. L’arrivée d’Habib Beye complique encore les choses pour l’international argentin. Balerdi a perdu son brassard de capitaine.

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S’il reste un pion essentiel de la rotation défensive et conserve la confiance de son entraîneur, son aura n’est plus la même. La décision est prise. Selon Foot Mercato, les dirigeants de l’Olympique de Marseille et le joueur ont convenu d’une séparation à l’issue de l’exercice actuel. Le divorce se fera à l’amiable, mais avec une exigence financière.

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Sous contrat jusqu’en 2028, Balerdi possède une valeur marchande non négligeable. L’OM est en position de force. Pour libérer son joueur, Marseille réclame 30 millions d’euros. Ce montant sert de base de négociation. En actant ce départ tôt, le club espère réinvestir cette somme pour restructurer une défense trop souvent fébrile.