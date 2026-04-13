Succession de Benatia : Le plan secret de l’OM mis à nu !

À l’aube d’une nouvelle ère, la direction de l’OM s’active en coulisse pour trouver le successeur de Medhi Benatia. Elle a même érigé un plan précis pour boucler ce dossier le plus rapidement possible.

Mercato OM : Une surprise pour remplacer Medhi Benatia

Le départ de Medhi Benatia en juin prochain est désormais acté. Frank McCourt l’a lui-même confirmé en conférence de presse. L’actuel directeur sportif de l’Olympique de Marseille s’en ira au terme de la saison en cours. Il laissera un vide qu’il faudra vite combler. L’OM le sait, et travaille déjà sur ce point.

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Plusieurs noms sont évoqués pour ce poste, dont celui de Florent Ghisolfi. Ce dernier aurait simplement décliné les avances de l’OM, préférant poursuivre son aventure à Sunderland. Malgré cet échec, les responsables phocéens intensifient leurs recherches avec un tout autre procédé. Finies les approches directes, place à présent à une stratégie plus pointue.

Stéphane Richard aura son mot à dire

La Provence assure en effete que l’OM a mandaté l’agence Excel Sports Management pour identifier la perle rare. Ce cabinet est chargé de passer au crible le marché européen afin de soumettre une liste restreinte de candidats à Stéphane Richard. Le nouveau président marseillais supervise personnellement ce recrutement.

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Le portrait-robot du successeur de Medhi Benatia a même déjà été défini. Frank McCourt recherche un véritable « bâtisseur ». Il privilégie une personnalité humble, dotée d’une grande connaissance des enjeux économiques de la Ligue 1. Cette nouvelle approche confirme la volonté de l’OM de stabiliser sa direction sur le long terme.