Succession de Benatia à l’OM : Un deuxième échec annoncé

La direction de l’OM travaille depuis plusieurs semaines sur la succession de Mehdi Benatia. Mais ce dossier se complique. Après Florent Ghisolfi, c’est autour de la piste de Mathieu Bodmer de s’effondrer.

Mercato OM : Mathieu Bodmer peu enclin à remplacer Medhi Benatia

L’Olympique de Marseille va vivre de grands changements cet été. Le propriétaire Frank McCourt a récemment posé la première pierre, en présentant le nouveau président du club. Stéphane Richard prendra officiellement fonction à la tête de l’OM à partir du 2 juillet prochain.

Il devra vite trouver un nouveau directeur sportif, car Medhi Benatia quittera son poste au terme de l’exercice en cours. Plusieurs pistes sont même déjà explorées en interne en vue d’anticiper ce départ. Le nom de Florent Ghisolfi a récemment été évoqué, sans succès. Le dirigeant français a préféré reste à Sunderland.

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L’espoir de voir Mathieu Bodmer prendre la place de Medhi Benatia s’est aussi refroidi ces dernières heures. L’ancien milieu de terrain réalise des performances remarquées à la tête du Havre AC. Mais Foot Mercato l’assure, Mathieu Bodmer n’a absolument pas l’intention de poser ses valises à l’OM.

L’Olympique de Marseille se tourne vers d’autres pistes

La raison de ce coup de froid est simple. Son attachement historique au PSG rend toute collaboration avec le rival marseillais difficile à ses yeux. Cette position de Mathieu Bodmer force la direction olympienne à explorer d’autres pistes.

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