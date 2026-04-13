Grand ménage à l’OM : Quatre grosses ventes en vue !

Le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard, va connaitre un mercato très agité cet été. Puisque quatre titulaires du club sont susceptibles de s’en aller, à commencer par Pierre-Emile Hojbjerg et Leonardo Balerdi.

Mercato OM : Pierre-Emile Hojbjerg et Leonardo Balerdi vers le départ

Un vent de changement souffle à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a récemment présent son nouveau logo et son nouveau président. Stéphane Richard prendra officiellement en juillet prochain à la tête de l’OM. Sa mission sera de bâtir un projet solide à Marseille.

Il devra aussi modifier l’effectif phocéen lors du prochain mercato. La Provence se projette déjà sur ce chantier prioritaire, en indiquant que des cadres comme Nayef Aguerd, Timothy Weah, Facundo Medina ou encore Pierre-Emerick Aubameyang devraient rester.

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Ce renouveau passera cependant par des sacrifices financiers. Quatre noms se détachent pour un départ lucratif sur ce mercato. Le quotidien local assure que Pierre-Emile Hojbjerg figure en tête de liste. Son salaire imposant, avoisinant les 500 000 euros mensuels, pèse lourdement sur la masse salariale de l’OM.

Geronimo Rulli et Greenwood ne sont pas épargnés

Son départ permettrait donc à la direction de l’OM de soulager un peu ses finances. Derrière lui, Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi, en baisse de régime cette saison, ne seront pas retenus en cas d’offres conséquentes.

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Le quatrième dossier concerne Mason Greenwood. Le meilleur buteur de l’OM ne partira qu’en cas de proposition XXL émanant d’un cador européen ou de l’Arabie saoudite. Cette seconde option n’est à négliger. Quoi qu’il en soit, un grand menace se dessine à l’OM en d’assainir les comptes du club.