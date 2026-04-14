Mercato : L’OM prépare un coup en or au Portugal

La direction de l’OM dégote un jeune défenseur au Portugal en vue du prochain mercato estival. La concurrence est très rude.

Mercato OM : Benatia lorgne un roc au Portugal

Marseille vise un coup en or au Portugal. Le club phocéen cible Gonçalo Oliveira, jeune prodige de 19 ans évoluant au Benfica Lisbonne. Ce défenseur central attire les regards, mais l’OM n’est pas seul sur le coup. D’autres clubs de Ligue 1 sont déjà sur le dossier.

L’état-major marseillais prépare la saison prochaine. Il faut vite agir. Plusieurs départs probables, dont ceux de cadres comme Leonardo Balerdi, obligent la direction à reconstruire sa charnière centrale. Gonçalo Oliveira est apparu comme le profil idéal.

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Selon Ekrem Konur, les recruteurs olympiens suivent de très près l’évolution du jeune international. Actuellement, Oliveira brille avec la réserve du Benfica en seconde division portugaise. Ses performances solides impressionnent tout le monde.

Marseille doit cependant faire face à une concurrence féroce. En Ligue 1, l’AS Monaco, le RC Strasbourg, le LOSC et le RC Lens ciblent aussi le jeune roc. Le joueur ne compte aucune apparition avec l’équipe première cette saison, ce qui précipite ses envies de départ. Il veut jouer.

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Sa situation contractuelle renforce l’intérêt des clubs français. Son bail actuel expire en juin 2027, le plaçant dans une position vulnérable à l’approche du prochain mercato d’été. À seulement 2 millions d’euros selon Transfermarkt, le transfert s’annonce comme une excellente affaire. Le défenseur pourrait voir en la France le tremplin idéal pour lancer sa carrière au plus haut niveau. Benfica devra trancher dans les prochaines semaines.