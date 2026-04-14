ASSE :Sprint final, un pilier annoncé pour le dernier virage

Encore un autre retour de blessure se profile à l’ASSE. Un taulier de l’équipe de Philippe Montanier se tient prêt pour apporter son expérience pour la montée directe en Ligue 1.

ASSE :

Ces dernières semaines, l’ASSE a récupéré des renforts dans son équipe. L’infirmerie s’est vidée progressivement. Chico Lamba est revenu juste avant la trêve, après un mois et demi d’absence, due à une blessure à la jambe. Il a été suivi par Gautier Larsonneur, qui a manqué trois matchs consécutifs pour des douleurs à la cuisse.

Resté sur le banc contre l’AS Nancy (1-1), il était titulaire contre l’USL Dunkerque (2-1), samedi dernier. Le gardien de but N°1 et capitaine des Verts a été rejoint ensuite par Mahmoud Jaber. D’autres joueurs en reprise, notamment Maxime Bernauer et Joao Ferreira, sont en approche.

ASSE : Tardieu en approche, il annonce son retour avant la fin de saison

C’est aussi le cas pour Florian Tardieu, qui met les bouchées doubles pendant sa préparation, afin de pouvoir rejouer avant la fin de la saison. Dans des propos confiés à beIN Sports, il ne cache pas son impatience de revenir et d’aider ses coéquipiers dans la course pour la montée.

« Si ça tenait qu’à moi je serais déjà sur le terrain mais il y a un suivi médical et je l’accepte… c’est dur d’être loin des terrains », a-t-il confié.

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Le milieu de terrain de 24 ans est un pilier de l’entrejeu de l’AS Saint-Etienne. Comme le témoignent ses 22 titularisations en 24 matchs disputés, avant sa blessure au mollet, début mars. Se rapprochant du retour, le milieu de terrain de 33 ans a à cœur d’apporter son expérience et sa touche technique lors des derniers matchs décisifs de la saison.

« La santé va beaucoup mieux, j’ai repris le terrain avec le préparateur physique. J’ai de très bonnes sensations et j’espère pouvoir aider l’équipe dans les derniers matchs. Mon objectif est de rejouer avant la fin de saison, j’ai charbonné très fort pour ça […] », a-t-il rassuré.

Florian Tardieu : « On n’a pas le droit de relâcher »

L’ASSE doit encore disputer quatre matchs pour retrouver la Ligue 1. En attendant son retour effectif, Florian Tardieu a passé des consignes fermes à ses coéquipiers. « On n’a pas le droit de relâcher […]. Quand les équipes viennent dans le Chaudron, elles se surpassent. J’ai encore en travers de la gorge ce match contre l’US Boulogne où ils avaient plus envie que nous », a-t-il prévenu.

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Pour rappel, les Stéphanois avaient été battus par les Boulonnais au stade Geoffroy-Guichard (1-2) lors de la 21e journée, fin janvier. C’était le dernier match de l’ex-entraîneur Eirik Horneland.

Pour Florian Tardieu, la course contre la montre est lancée.