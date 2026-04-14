Avant le choc à Anfield, le PSG pose un acte fort à Liverpool

Arrivé en Angleterre le lundi soir, à la veille de son quart de finale retour de la Ligue des Champions contre les Reds, le PSG a posé un acte fort à Liverpool. Le président Nasser Al-Khelaïfi était de la partie.

L’hommage émouvant du PSG à Diogo Jota

À la veille de son quart de finale retour en Ligue des Champions contre Liverpool, le PSG a rendu hommage ce lundi soir à Diogo Jota, l’ancien attaquant des Reds décédé dans un accident de la route le 3 juillet dernier. Vitinha, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Joao Neves, anciens coéquipiers de Jota en sélection portugaise, accompagnés du conseiller sportif Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi, ont notamment déposé une gerbe de fleurs près d’Anfield.

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« Le président Nasser Al-Khelaïfi, accompagné de l’ensemble du groupe sportif, a rendu hommage aux victimes de la tragédie d’Hillsborough, avant de se recueillir sur le mémorial dédié à Diogo Jota et à son frère André Silva, à Anfield, en amont du match face à Liverpool ce mardi. Demain, avant le coup d’envoi, une minute de silence sera observée en mémoire des victimes du drame d’Hillsborough.

Le président Nasser Al-Khelaïfi, accompagné de l’ensemble du groupe sportif, a rendu hommage aux victimes de la tragédie d’Hillsborough, avant de se recueillir sur le mémorial dédié à Diogo Jota et à son frère André Silva, à Anfield, en amont du match face à Liverpool ce mardi.… pic.twitter.com/Jyx9UiCFyn — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2026

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Les joueurs porteront également un brassard noir durant la rencontre », écrit le PSG sur ses réseaux sociaux. Ainsi avant leur choc avec les Anglais, les Parisiens ont rendu un bel hommage au numéro 20 de Liverpool, tragiquement décédé. Mais ce n’est pas tout.

Le Paris SG se souvient de la tragédie d’Hillsborough

Le Paris Saint-Germain a également rendu hommage aux victimes de la tragédie d’Hillsborough. Le 15 avril 1989, une bousculade a eu lieu dans le stade d’Hillsborough à Sheffield, dans le nord-ouest de l’Angleterre, au moment où commençait un match de football entre Liverpool et Nottingham Forest. Cette bousculade avait entraîné la mort de 97 supporters des Reds.

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À la veille du 37e anniversaire de cette tragédie, une minute de silence sera observée avant le match entre les Reds et les hommes de Luis Enrique. Comme le veut la tradition, les joueurs porteront également un brassard noir.