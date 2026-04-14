OM : C’est confirmé, un deal avec la CMA CGM s’écroule !

Suite à la nomination de Stéphane RIchard, un nouveau dossier XXL a émergé à l’OM. La compagnie maritime CMA CGM était présentée comme le favori pour récupérer le naming du Vélodrome. Cette affaire vient d’être démentie.

OM : Aucune négociation avec CMA CGM pour le naming du Vélodrome

L’Olympique de Marseille entre dans une nouvelle ère avec la nomination de Stéphane Richard au poste de président du club. L’homme de 64 ans entrera officiellement en fonction à partir du 2 juillet prochain. En attendant, plusieurs dossiers chauds figurent déjà sur son bureau.

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En plus de la succession de Medhi Benatia, le nouveau boss de l’OM devra régler la question de l’identité commerciale du Vélodrome. Le contrat avec Orange arrive à son terme dès le 2 juin. Et l’incertitude plane sur la prolongation de ce deal. Beaucoup imaginaient alors la CMA CGM prendre le relais.

Rodolphe Saadé n’est pas intéressé

Les liens très étroits Stéphane Richard et Rodolphe Saadé ont alimenté cette théorie. Sauf que cet espoir vient de s’éteindre. Le journaliste Bruno Blanzat l’assure, le sponsor maillot de l’OM n’a aucune intention d’associer son nom au stade. Néanmoins, ce dossier réserve peut-être un dénouement inattendu.

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Même si des contacts existent avec d’autres clubs, Orange reste jusqu’ici un candidat sérieux à sa propre succession. L’entreprise de télécommunications pourrait rempiler pour un nouveau cycle.