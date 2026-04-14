Mercato OL : Un milieu en approche à Lyon, son sort scellé

Prêté par l’OL en début de saison, un milieu de terrain serait en route vers Lyon. L’option d’achat assortie à son prêt ne sera pas levée. Où jouera-t-il la saison rpochaine ?

Mercato : Mahamadou Diawara bientôt de retour à l’OL ?

Indésirable à l’OL, Mahamadou Diawara a été envoyé au Royal Antwerp en Belgique en toute fin du mercato d’été 2025. Il a fait l’objet d’un prêt payant d’un montant de 250 000 euros, incluant une option d’achat fixée à 3 M€, plus un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value.

Mais à l’approche de la fin de la saison, le jeune milieu de terrain est plus proche d’un retour à Lyon que d’un transfert définitif au club de Jupiler Pro League. En effet, le Royal Antwerp n’a pas l’intention de lever l’option d’achat assortie au prêt du joueur formé au PSG, selon les indiscrétions de Onze Mondial.

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Il n’a pas réussi à s’imposer au Royal Antwerp. Il n’a joué que 8 bouts de matchs et a été titulaire à seulement 2 reprises. N’entrant pas les plans du nouvel entraîneur Joseph Oosting, Mahamadou Diawara n’a plus joué depuis le 7 décembre 2025.

Un nouveau tarif fixé pour le jeune milieu de Lyon

Il devrait donc retrouver l’Olympique Lyonnais, club avec lequel il est lié jusqu’en juin 2028. Toutefois, Paulo Fonseca ne compte pas sur lui. De ce fait, il pourrait repartir en prêt ou faire l’objet d’un transfert sec.

D’ailleurs, la source croit savoir que la Direction rhodanienne est prête à revoir ses exigences à la baisse, afin de se séparer du Franco-Malien. Il aurait fixé l’indemnité de son transfert à 1,5 million d’euros, soit sa valeur marchande actuelle, selon le média.

Diawara va-t-il se relancer avec un autre club en Ligue 1 ?

Le natif de Longjumeau pourrait bien se relancer en Ligue 1, après son expérience évidemment ratée en Belgique. Son profil pourrait intéresser des clubs en quête de renforts dans l’entrejeu. L’imposant joueur de 21 ans (1,87 m) peut également attirer des clubs de Ligue 2, dont l’ambition est clairement la remontée.

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Pour rappel, Mahamadou Diawara avait été prêté au Havre AC, en Ligue 1, entre janvier et juin 2025, avant son prêt au club basé à Anvers. Il compte aussi 16 matchs avec l’OL, toutes compétitions confondues, avant son départ.