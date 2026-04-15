Mercato OL : Quelle décision forte pour l’avenir de Fofana ?

Quelle sera la décision idéale pour l’avenir de Malick Fofana à l’OL, après sa saison quasi-blanche ? Le club rhodanien doit-il le transférer malgré tout ou le retenir une saison supplémentaire ?

OL : Malick Fofana, une saison gâchée par une blessure grave !

Victime d’une entorse à la cheville, en octobre 2025, Malick Fofana a rejoué quelques minutes avec l’OL en mars, après presque cinq mois d’absence. Il a joué 8 minutes contre le Celta Vigo en Ligue Europa, puis 5 minutes contre l’AS Monaco en Ligue 1.

L’ailier de 21 ans n’a donc pas encore retrouvé sa pleine forme physique et du rythme. Sa saison 2025-2026 est quasiment blanche, car il n’avait joué que 14 matchs toutes compétitions confondues, avant sa blessure et son opération.

L’international Belge (5 sélections) sortait pourtant d’un exercice 2024-2025 réussi. Il avait été auteur de 11 buts et 6 passes décisives en 41 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

Mercato : Le Belge passé tout près d’un transfert en 2025

L’Olympique Lyonnais est même passé à deux doigts de le transférer dans un grand club, fort de l’intérêt qu’il suscitait pendant le mercato d’été dernier. Finalement, Malick Fofana est resté à Lyon, le club ayant décidé de vendre Georges Mikautadze, à la suite de Rayan Cherki.

À voir

Mercato PSG : Le nouveau phénomène brésilien dit oui à Campos

Mais que va décider la direction lyonnaise concernant l’avenir de son virevoltant attaquant cet été ? Malgré sa longue absence, sa valeur marchande est toujours en hausse. Elle est estimée à 30 millions d’euros par Transfermarkt.

Vu la situation financière difficile de l’OL (déficit de plus de 200 millions d’euros à l’issue de l’exercice 2024-2025), la présidente Michele Kang pourra-t-elle résister aux propositions ? Pas certain si elles sont conformes à la cote actuelle du Belge.

Lyon devrait garder Malick Fofana, un an encore

Pour Loïc Lefort, dans l’After sur RMC, l’Olympique Lyonnais serait bien inspiré de conserver Malick Fofana encore une saison, pour lui permettre de revenir à son meilleur niveau et de probablement le vendre plus cher à l’été 2027.

« Si on le vend maintenant, on le vend à perte. Alors que s’il refait une bonne saison […]. C’est un joueur qui est ultra intéressant, avec un profil qui a manqué à l’OL cette saison. C’était la star annoncée […]. Il peut être une vraie recrue pour l’an prochain », a recommandé le journaliste.

L’ailier est parti pour rester à l’Olympique Lyonnais

L’idéal pour Malick Fofana serait aussi qu’il accepte de rester à Lyon, selon Frédéric Guerra, agent de joueurs. « Si je suis l’agent de l’un des deux, mon conseil sera de dire à Fofana : « si ton club ne veut pas te vendre, reste. Essaye de faire une saison pleine […], plutôt que d’aller dans un nouveau club où il faudra charbonner pour retrouver ton niveau » », a-t-il conseillé.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Un milieu en approche à Lyon, son sort scellé

À voir

Mercato OM : C’est confirmé, un ange déchu file vers l’Angleterre

Mercato OL : Urgent, Michele Kang en passe de racheter Lyon

Recruté à La Gantoise en janvier 2024, Malick Fofana est sous contrat à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2028.