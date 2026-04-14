Mercato OM : C’est fait, le verdict tombe pour Igor Paixao

Igor Paixao réalise des débuts intéressants à l’Olympique de Marseille. Et si plusieurs clubs anglais rêvent de le recruter, l’attaquant brésilien a déjà tranché pour la suite de sa carrière.

Mercato : Igor Paixao ne compte pas quitter l’OM

L’Olympique de Marseille est actuellement quatrième de Ligue 1. Les hommes de Habib Beye devront lutter jusqu’au bout pour une qualification directe en Ligue des champions. Cela n’empêche pas les responsables marseillais de plancher déjà sur le mercato à venir.

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En proie à des difficultés économiques, l’OM devra vendre avant de recruter. Plusieurs cadres, tels que Leonardo Balerdi, seront invités à s’en aller afin de soulager un peu les finances du club. Igor Paixao a aussi été cité parmi les potentiels candidats. Surtout que ses performances (12 buts et 7 passes décisives en 38 matchs) attirent l’attention de club anglais.

Un souhait approuvé par la direction marseillaise

Sauf qu’Igor Paixao n’a pas l’intention de bouger cet été. La Provence le confirme, l’ailier brésilien de 25 ans « veut montrer qu’il peut être encore meilleur la saison prochaine » à l’Olympique de Marseille. Un désir réciproque, puisque la direction phocéenne n’a pas l’intention de perdre un tel atout offensif.

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Igor Paixao a débarqué en août dernier en provenance de Feyenoord. Les Phocéens ont déboursé près de 35 millions d’euros pour son transfert. Et il comptent sur lui pour la saison à venir. Ses différents prétendants devront donc se tourner vers d’autres cibles plus accessibles.