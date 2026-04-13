Ça chauffe à l’OM : Balerdi veut partir, une date fixée !

Son départ de l’Olympique de Marseille ne fait plus aucun doute. RMC Sport assure que Leonardo Balerdi et son entourage ont demandé à quitter l’OM lors du prochain mercato.

Mercato : Balerdi prêt à quitter l’OM après la Coupe du monde

L’Olympique de Marseille s’agite dans tous les sens. Alors qu’un nouveau directeur sportif est attendu au terme de la saison, une autre dossier anime l’actualité OM. Il est question de l’avenir de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin est, à ce jour, le plus « ancien » du vestiaire olympien.

Après six années passées à l’OM, le moment est venu pour lui de s’en aller. Leonardo Balerdi a le sentiment d’être arrivé à la fin d’un cycle. La meilleure option pour lui serait de s’en aller deux ans avant la fin de son contrat expirant en juin 2028. Le joueur de 27 ans a d’ailleurs entamé les premières démarches dans ce sens.

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RMC Sport confirme en effet que Leonardo Balerdi et son entourage ont, un peu à la surprise générale, demandé à la direction de l’OM de pouvoir partir après la Coupe du monde 2026. Son ambition est de relever un défi dans un nouveau pays et au sein d’un grand club.

L’Olympique de Marseille ne s’oppose pas à son départ

Le compatriote de Lionel Messi l’a fait savoir aux dirigeants de l’OM. Ces derniers ont semblé réceptifs à sa requête. Ils comprennent l’envie de l’international argentin de changer de club dès cet été. Les deux parties estiment donc que leur collaboration est quasiment terminée.

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L’Olympique de Marseille espère cependant récupérer 25 à 30 millions d’euros dans cette opération. Sachant que Leonardo Balerdi conserve une belle côte sur le marché des transferts. Les intérêts persistants de la Juventus, AS Rome et Atlético Madrid se font entendre.